03 dec. 2025, 16:13, Actualitate
Comandă record la Glovo de 1 Decembrie. Un bucureștean a cumpărat mâncare de 1.900 de lei
sursa foto: Pixabay

De Ziua Națională a României, un bărbat a doborât orice record în materie de mâncare online. Bucureșteanul a sărbătorit 1 Decembrie cu preparate tradiționale în valoare de 1.900 de lei. Iată ce a comandat de acești bani.

Pentru cei mai mulți români, ziua de 1 Decembrie a fost un prilej numai bun pentru a se bucura de preparate tradiționale românești. Fiind ziua Națională a României, mulți se adună în jurul meselor populare, unde se servesc preparate ca: fasole cu ciolan, ciorbă de burtă, varză călită și mici.

În acest an, pe o aplicație de livrare, un bucureșteab a comandat preparate tradiționale românești în valoare de 1.900 de lei. Platourile au conținut chiar și mici, cartofi prăjiți, ciorbă de burtă și iahnie de fasole.

Dacă extindem analiza la întregul an, Ziua Muncii a fost, culinar, şi Ziua Micului. Pe 1 mai 2025 s-au înregistrat cele mai multe comenzi de preparate tradiţionale în aplicaţie, semn românii au transformat grătarul clasic de 1 Mai într-un grătar livrat acasă sau la locaţia de relaxare, cu mai puţin timp petrecut la cumpărături şi mai mult timp petrecut cu prietenii şi familia.

La nivel de comportament recurent, intervalul de vârf pentru preparatele tradiţionale este ora 12:00, când mulţi utilizatori aleg pentru pauza de prânz ciorbă sau feluri principale consistente. Zilele cu cele mai multe comenzi pentru această categorie sunt miercurea, joia şi vinerea”, se arată într-o analiză a firmei Glovo.

Cele mai noi