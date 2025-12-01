Prima pagină » Actualitate » Gândul publică imagini exclusive de la Recepția de Ziua Națională. Cum au fost surprinse vedetele și politicienii invitați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Mesajul președintelui: toți să coborâm nivelul vocii

Bianca Dogaru
01 dec. 2025, 17:24, Actualitate
Galerie Foto 14
Actualizări
19:02

UPDATE. Președintele CCR, Simina Tănăsescu, participă la recepția de 1 Decembrie

19:02

UPDATE. Liderul USR, Cătălin Drulă, actual candidat la PMB, este prezent la Palatul Cotroceni

18:48

UPDATE. Jurnalistul Adrian Halpert este și el prezent la Palatul Cotroceni

Camelia Șucu, antreprenor, participă și ea la recepția de Ziua Națională.

18:48

UPDATE. Sunt prezenți și Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț și Anca Dragu

Actorul Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț și Anca Dragu, guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova, sunt toți prezenți la recepția Palatul Cotroceni.

18:48

UPDATE. Patriarhul Daniel, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu - au participat și ei la recepție

Traian Băsescu a plecat mai devreme de la eveniment. Klaus Iohannis nu a venit la momentul de la Cotroceni, deși a fost invitat.

18:38

UPDATE. Bogdan Chireac (DC News), în discuții cu premierul Ilie Bolojan.

18:03

UPDATE. Nicușor Dan și-a început discursul: „Invitația pe care v-o fac tuturor este că coborâm toți nivelul vocii”

„Dragi români, din România și de pretutindeni,

Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit. Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut.

Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem, tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm și așteptările, și speranțele. Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă.

România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani.

E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab. Și asta o să ne provoace mari probleme în viitor.

Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR.

Avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE.

Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa.

Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an. Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România.

Avem 5 milioane de români care au plecat din România, fie din cauza condițiilor materiale, fie că s-au simțit nedreptățiți în această țară. Dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș pentru România în măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei.

În fine, avem o administrație publică care este de foarte multe ori depășită, care a pierdut și timp, și bani în procesul de digitalizare și care evident că nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut totuși 500 de kilometri de autostradă și de drum expres în ultimii 5 ani.

Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.

De aceea, invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are – fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul.

Vă invit, de asemenea, să încercăm să ne ascultăm unii pe alții. Dincolo de zgomotul inevitabil, vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem să construim. Pentru că trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze. Și la această solidaritate interioară ne obligă și memoria celor pe care i-am pomenit, și responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri.

Și vă invit pe toți să continuați să credeți în România.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”

17:59

UPDATE. Și-au făcut apariția și Clotilde Armand, Adrian Mutu, Codin Maticiuc, Ana Morodan, Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, Traian Băsescu, Oana Țoiu, Radu Miruță, Iulia Scântei, Camelia Șucu (antreprenor), Irina Margareta Nistor (critic de film), Radu Florescu (Saatchi &. Saatchi Romania)

17:56

UPDATE. Primele imagini de la Recepția de 1 Decembrie oferită de Nicușor Dan

17:26

UPDATE. Vicepremierul Oana Gheorghiu, în discuții cu Alexandru Reff, șeful Deloitte Romania

17:20

UPDATE. Invitații au fost întâmpinați de protestatarul Marian Ceaușescu care i-a filmat și a strigat la ei „Comuniștii, trăiască comuniștii!”

Recepția organizată la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale a României aduce, anul acesta, mai multe premiere și absențe fără precedent în istorie.

Vezi galeria foto
14 poze

Este prima recepție de 1 Decembrie găzduită de președintele Nicușor Dan de la preluarea mandatului, însă fără unul dintre elementele tradiționale ale ceremoniei: nu are loc nicio decorare. Este pentru prima dată după 1989 când președintele României nu acordă distincții de Ziua Națională.

Recepția are loc și fără ministrul Apărării în funcție, după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia vineri, în urma scandalului cu studiile universitare.

Evenimentul marchează și prima recepție de Ziua Națională fără doi foști președinți ai României: Ion Iliescu, care a încetat din viață anul acesta și Klaus Iohannis, care nu a dorit să participe.

Cele mai noi