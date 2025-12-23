Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul sectorului 4 anunță bucureștenii cu privire la măsurile în regim de alertă pregătite de autorități în vederea întâmpinării ninsorilor de Crăciun. Astfel, anunță Daniel Băluță, sectorul 4 este pregătit pentru prima ninsoare a acestei ierni. Aproximativ 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să intervină dacă va fi necesar.
Fostul candidat la funcția de Primar general, Daniel Băluță, informează că mai multe detalii referitoare la măsurile luate de autorități sunt disponibile pe site-ul Primăriei:
Va ninge în București, în ajunul Crăciunului, conform codului galben de vreme rea emis recent de meteorologi pentru zilele de 24 și 25 decembrie.În aceste condiții, colegii noștri care se ocupă de deszăpezire au intrat deja în dispozitiv și pregătesc planul de acțiune, în cazul în care va fi necesară intervenția pe străzi.
Anul acesta, avem la dispoziție 98 de utilaje multifuncționale și peste 600 de lucrători, gata să intervină ori de câte ori situația o va impune.Mai multe detalii referitoare la acest subiect sunt disponibile pe site-ul Primăriei:Vă reamintesc că, în această perioadă, toate situațiile dificile legate de deszăpezirea străzilor pot fi semnalate la numărul de urgență 021.9441.
Toate situațiile dificile referitoare la deszăpezirea străzilor pot fi semnalate la numărul de urgență 021.9441, mai arată primăria sectorului 4.