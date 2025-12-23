Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul sectorului 4 anunță bucureștenii cu privire la măsurile în regim de alertă pregătite de autorități în vederea întâmpinării ninsorilor de Crăciun. Astfel, anunță Daniel Băluță, sectorul 4 este pregătit pentru prima ninsoare a acestei ierni. Aproximativ 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să intervină dacă va fi necesar.

Fostul candidat la funcția de Primar general, Daniel Băluță, informează că mai multe detalii referitoare la măsurile luate de autorități sunt disponibile pe site-ul Primăriei: https://ps4.ro/…/sectorul-4-este-pregatit-pentru-prima…/

Va ninge în București, în ajunul Crăciunului, conform codului galben de vreme rea emis recent de meteorologi pentru zilele de 24 și 25 decembrie. În aceste condiții, colegii noștri care se ocupă de deszăpezire au intrat deja în dispozitiv și pregătesc planul de acțiune, în cazul în care va fi necesară intervenția pe străzi.

Anul acesta, avem la dispoziție 98 de utilaje multifuncționale și peste 600 de lucrători, gata să intervină ori de câte ori situația o va impune. Mai multe detalii referitoare la acest subiect sunt disponibile pe site-ul Primăriei: https://ps4.ro/…/sectorul-4-este-pregatit-pentru-prima…/ Vă reamintesc că, în această perioadă, toate situațiile dificile legate de deszăpezirea străzilor pot fi semnalate la numărul de urgență 021.9441.

Zi frumoasă tuturor!, a scris edilul. Batalionul lui Băluță: 98 de utilaje și 600 de oameni în teren

Astfel, un număr total de 98 de utilaje multifuncționale, dotate corespunzător atât pentru operațiunile de pluguit, cât și pentru cele de împrăștiere a materialului antiderapant, de capacitate mare, dar și utilaje de dimensiuni reduse, sunt pregătite să acționeze, la nevoie, pentru îndepărtarea zăpezii atât de pe străzile principale, cât și de pe cele secundare.

Acestora li se adaugă peste 600 de lucrători ai operatorului de salubritate și ai autorității locale, care pot interveni de urgență pentru curățarea trotuarelor, a stațiilor mijloacelor de transport în comun, a refugiilor stațiilor de tramvai, precum și a căilor de acces către spitale și alte instituții publice.

Totodată, pentru combaterea poleiului, a fost asigurat un stoc de 4.500 de tone de material antiderapant, cu inhibitori de coroziune, cu posibilitatea suplimentării cantității, dacă situația din teren o va impune. Toate situațiile dificile referitoare la deszăpezirea străzilor pot fi semnalate la numărul de urgență 021.9441, mai arată primăria sectorului 4.

cod galben de vreme rea pentru zilele de 24 și 25 decembrie, perioadă în care, la nivelul Capitalei, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, echipajele de deszăpezire ale Sectorului 4 au intrat deja în dispozitiv. Așa cum a scris Gândul, Meteorologilor au emis un, perioadă în care, la nivelul Capitalei, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, echipajele de deszăpezire ale Sectorului 4 au intrat deja în dispozitiv. Așa cum a scris Gândul, iarna se va face simțită în Capitală, chiar în zilele de Crăciun

RECOMANDĂRILE AUTORULUI