Comandantul adjunct al Poliției locale Iași a rămas fără permis. Motivul pentru care a fost sancționat

Comandantul adjunct al Poliției Locale Iași a fost sancționat de colegii de la Poliție pentru o contravenție rutieră.

Bărbatul a contestat în instanță amenda, dar nu a avut succes, scrie Ziarul de Iași.

În dimineața zilei de 6 noiembrie a anului 2024, Georgel Grumeza se afla la volan pe strada Anastasie Panu, pe sensul de mers spre strada Palat.

La intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare, el a forțat semaforul, trecând spre strada Iancu Bacalu.

În spatele său circula o autospecială a poliției, așa că Grumeza a fost oprit imediat și amendat cu 660 de lei, fiindu-i suspendat totodată dreptul de a conduce pentru 30 de zile.

