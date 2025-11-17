Prima pagină » Social » Regula pe care mulți șoferi din România o încalcă zilnic. Amenda este uriașă

Regula pe care mulți șoferi din România o încalcă zilnic. Amenda este uriașă

17 nov. 2025, 11:02, Social
Regula pe care mulți șoferi din România o încalcă zilnic. Amenda este uriașă

Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic este cea a folosirii claxonului. Puțin realizează că acest gest banal, reflex, este o încălcare a legii în aproape toate situațiile în care este folosit excesiv. Amenda este una uriașă dacă un șofer claxonează agresiv, fără un motiv anume.

Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic, poate atrage amenzi uriașe

Mulți șoferi folosesc în mod abuziv claxonul mașinii atunci când se află la volan. Codul Rutier 2025 prevede că semnalizarea sonoră este permisă exclusiv în situații de pericol iminent, în niciun caz pentru nervi sau nerăbdarea de la volan.

Noile reglementări privind comportamentul agresiv la volan includ și folosirea abuzivă a claxonului, în special dacă este însoțită de accelerări bruște, schimbări repetate de bandă sau alte manevre  care pot pune în pericol traficul.

Ce amendă riști dacă folosești abuziv claxonul

Conform legislației din Codul Rutier, conducerea agresivă înseamnă orice acțiune care crește riscul unui incident rutier, iar poliția tratează claxonatul repetat sau insistent ca pe un semnal clar de comportament perturbator. Dacă fapta este încadrată la agresivitate, șoferul nu mai scapă doar cu amendă și riscă să aibă permisul suspendat pentru 30 de zile, pe lângă sancțiunea financiară. Amenda pornește de la 810 lei și poate ajunge la 1.010 lei.

România a ajuns să fie una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de nervozitate în trafic, iar claxonatul excesiv este considerat unul dintre factorii care generează tensiunile între șoferi. Poliția încearcă să reducă aceste comportamente prin sancțiuni mai dure și prin descurajarea „răzbunărilor acustice”. În orașele aglomerate precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, claxonatul abuziv contribuie la poluarea fonică, iar legislația sancționează drastic fapta.

Flash-urile și claxonul sunt două dintre cele mai întâlnite metode de comunicare folosite de șoferi. Mulți conducători auto nu țin cont de faptul că este ilegal să folosești flash-urile în trafic, fiind considerat un gest agresiv.

,,Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic.”, se precizează în lege.

Recomandările autorului:

Citește și

LIFESTYLE Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
12:18
Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
Gândul de Vreme Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”
11:00
Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”
EXCLUSIV Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă
05:00
Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Neurotehnologia avansează rapid, însă „visurile prea futuriste” ale marilor investitori riscă să afecteze realitatea
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
JUSTIȚIE După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
12:14
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
NEWS ALERT „Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
12:09
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
JUSTIȚIE Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
12:02
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
EXTERNE Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
11:52
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
EXTERNE Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană
11:31
Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană