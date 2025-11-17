Regula pe care mulți șoferi din România o încalcă zilnic. Amenda este uriașă

Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic este cea a folosirii claxonului. Puțin realizează că acest gest banal, reflex, este o încălcare a legii în aproape toate situațiile în care este folosit excesiv. Amenda este una uriașă dacă un șofer claxonează agresiv, fără un motiv anume.

Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic, poate atrage amenzi uriașe

Mulți șoferi folosesc în mod abuziv claxonul mașinii atunci când se află la volan. Codul Rutier 2025 prevede că semnalizarea sonoră este permisă exclusiv în situații de pericol iminent, în niciun caz pentru nervi sau nerăbdarea de la volan.

Noile reglementări privind comportamentul agresiv la volan includ și folosirea abuzivă a claxonului, în special dacă este însoțită de accelerări bruște, schimbări repetate de bandă sau alte manevre care pot pune în pericol traficul.

Ce amendă riști dacă folosești abuziv claxonul

Conform legislației din Codul Rutier, conducerea agresivă înseamnă orice acțiune care crește riscul unui incident rutier, iar poliția tratează claxonatul repetat sau insistent ca pe un semnal clar de comportament perturbator. Dacă fapta este încadrată la agresivitate, șoferul nu mai scapă doar cu amendă și riscă să aibă permisul suspendat pentru 30 de zile, pe lângă sancțiunea financiară. Amenda pornește de la 810 lei și poate ajunge la 1.010 lei.

România a ajuns să fie una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de nervozitate în trafic, iar claxonatul excesiv este considerat unul dintre factorii care generează tensiunile între șoferi. Poliția încearcă să reducă aceste comportamente prin sancțiuni mai dure și prin descurajarea „răzbunărilor acustice”. În orașele aglomerate precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, claxonatul abuziv contribuie la poluarea fonică, iar legislația sancționează drastic fapta.

Flash-urile și claxonul sunt două dintre cele mai întâlnite metode de comunicare folosite de șoferi. Mulți conducători auto nu țin cont de faptul că este ilegal să folosești flash-urile în trafic, fiind considerat un gest agresiv.

,,Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic.”, se precizează în lege.

