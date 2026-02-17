Prima pagină » Știri politice » Senatoare americană care s-a întâlnit cu Nicușor Dan a încurcat Bucureștiul cu Budapesta

Olga Borșcevschi
17 feb. 2026, 15:39, Știri politice
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a atras atenția luni, în timpul unei conferințe de presă la București, când a făcut o gafă: a confundat capitala României cu Budapesta. 

„De asemenea, mă bucur că ambasadorul SUA în România, Daryl Nirenberg, va ajunge în curând la Budapesta. Știu că este foarte entuziasmat de această numire și că va continua să acorde prioritate oportunităților de a consolida relația puternică a Americii cu România. Unul dintre lucrurile pe care le știu ca politician, și sunt sigură că auziți acest lucru și de la oficialii dumneavoastră, este că guvernele se pot schimba. Liderii se pot schimba, dar relația care există între poporul român și poporul Statelor Unite va continua. Am văzut acest lucru din nou astăzi. Suntem mulțumiți că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică, iar Statele Unite sunt mai puternice. Iar acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a declarat Shaheen.

Taxată, și-a cerut scuze: „Îmi cer scuze. Știu că sunt la București. Secretarul de stat Rubio este la Budapesta”.

Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști

Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

