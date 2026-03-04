Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană vrea o industrie „Fabricată în UE”. Propunere legislativă pentru creșterea producției și a locurilor de muncă

Bianca Dogaru
04 mart. 2026, 18:15, Actualitate
Comisia Europeană a adoptat o propunere ambițioasă de act legislativ prin care urmărește să revitalizeze baza industrială a continentului și să accelereze tranziția către o „economie curată”.

Potrivit Comisiei Europene, noul proiect, numit Actul legislativ privind accelerarea activității industriale (AAAI), introduce reguli stricte pentru achizițiile publice și oferă facilități pentru proiectele de producție de pe teritoriul european.

Documentul stabilește standarde clare de tip „Fabricat în UE” sau cerințe privind emisiile scăzute de carbon pentru domenii esențiale, precum industria siderurgică, a aluminiului, a cimentului și cea a automobilelor.

Aceste reguli se aplică și tehnologiilor care contribuie la obiectivul de zero emisii nete și oferă un avantaj competitiv produselor europene în schemele de sprijin public. Pentru a ușura munca investitorilor, statele membre vor implementa un sistem digital unic de autorizare, care va scurta timpul necesar demarării proiectelor de producție.

Obiectivul 2035: Industria trebuie să ajungă la 20% din PIB-ul Uniunii

Miza acestui act legislativ este una economică majoră: creșterea ponderii industriei producătoare în PIB-ul Uniunii Europene de la 14,3% în prezent la 20% până în anul 2035. Prin această strategie, Europa încearcă să-și reducă dependența de piețele externe și să devină mai rezistentă în fața concurenței globale tot mai agresive.

Uniunea Europeană își menține deschiderea către comerțul internațional, dar pune condiții dure pentru proiectele de peste 100 de milioane de euro în sectoare unde o singură țară din afara blocului comunitar deține controlul asupra pieței. În aceste cazuri strategice, noul act legislativ impune ca cel puțin jumătate din locurile de muncă create să fie în Europa. De asemenea, companiile trebuie să garanteze transferul de tehnologie și inovația pe plan local pentru a beneficia de tratament egal pe piața achizițiilor publice.

