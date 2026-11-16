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PSD și AUR vor comisie de anchetă în Parlament pentru nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Parlamentarii cer explicații după ce Gândul a dezvăluit că o mașină a SPP a transportat invitați la eveniment

PSD și AUR vor comisie de anchetă în Parlament pentru nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Parlamentarii cer explicații după ce Gândul a dezvăluit că o mașină a SPP a transportat invitați la eveniment
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Parlamentarii PSD și AUR vor înființarea unei comisii de anchetă care să verifice modul în care a fost utilizată o mașină a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan, conform Antena 3 CNN. Demersul are loc după ce Gândul a dezvăluit că femeia de afaceri Cristina Bâtlan și soțul acesteia, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea chiar cu mașina SPP alocată protecției fostului premier.

Cristina Bâtlan s-a urcat în mașina SPP folosită de premier, care a transportat-o, împreună cu soțul, de la Aeroport la hotel.

Demersul urmează să fie susținut atât de parlamentarii Partidului Social Democrat (PSD), cât și de cei ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).
Semnăturile pentru constituirea comisiei sunt strânse de un deputat neafiliat, iar până miercuri, Biroul Permanent al Camerei Deputaților urmează să dea un vot asupra acestei solicitări.

Ce vor să afle parlamentarii despre misiunea angajaților Serviciului de Protecție și Pază

Inițiativa parlamentară vizează clarificarea condițiilor în care angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) au fost implicați în logistică pe durata evenimentului privat de la Oradea. Deputații vor să stabilească exact ce mandat au avut ofițerii SPP, în baza căror proceduri a fost efectuat transportul și dacă fostul prim-ministru Ilie Bolojan le-a solicitat acestora să asigure deplasarea unor invitați.
Deocamdată, parlamentarii urmăresc să lămurească dacă a existat un ordin sau un mandat oficial care să justifice intervenția echipei de protecție ori dacă a fost vorba despre o utilizare abuzivă a resurselor instituției într-un context strict privat.

Gândul a dezvăluit cum mașina SPP a fost folosită pentru transportarea invitaților la nunta lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și fiica lui lânga mașina SPP la localul în care a avut loc nunta

Scandalul a izbucnit după dezvăluirile Gândul, care arată cum angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și autoturismul Volkswagen Touareg folosit de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan au fost utilizați la nunta fiicei sale celei mari, Lucia Maria, căsătorită sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu fostul fotbalist și actual antreprenor Daniel Bota.
Potrivit informațiilor și imaginilor surprinse de reporterii Gândul, femeia de afaceri Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul acesteia, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea chiar cu mașina SPP alocată protecției fostului premier și escortați până la hotelul DoubleTree by Hilton, unde erau cazați, deși era vorba despre invitați la o petrecere privată, nu despre o misiune oficială.
De asemenea, Gândul a dezvăluit că ofițerii SPP care asigură paza lui Ilie Bolojan l-au însoțit pe fostul șef al Executivului și pe cei doi miri la verificarea localului Palazzo Grand Hall înainte de eveniment și au fost surprinși cărând și mutând bagajele cuplului Cristina Bâtlan – Gabriel Traian dintr-un autoturism în altul, în prezența lui Ilie Bolojan.
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