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Românii atacați de urși și alte animale sălbatice pot primi despăgubiri de cel puțin 50.000 de euro. Ce se întâmplă cu cei care ucid animalele în legitimă apărare

Românii atacați de urși și alte animale sălbatice pot primi despăgubiri de cel puțin 50.000 de euro. Ce se întâmplă cu cei care ucid animalele în legitimă apărare
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Două propuneri legislative inițiate de UDMR au provocat o dezbatere aprinsă cu liberalii în ședința de astăzi a plenului. Persoanele rănite sau ucise de animale și păsări sălbatice vor primi despăgubiri de cel puțin 50.000 de euro. De asemenea, nu mai reprezintă o infracțiune fapta persoanei care rănește sau ucide un animal în legitimă apărare. Dacă până acum românii scoteau 40.000 de euro din buzunar pentru uciderea ilagal a unui animal sălbatic, acum vor scoate 500 de euro.

Despăgubiri de 50.000 de euro pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice

În cazul în care o persoană e rănită de animale sălbatice precum șacal, lup, vulpe, mistreț, dihor și de păsări precum vultur sau uliu, unde se acordă victimei daune morale în cuantum de 50.000 de euro, a trecut de Senat cu 72 de voturi „pentru”, 16 „contra” și 18 abțineri. Dacă persoana atacată de animalele sălbatice a decedat, despăgubirea i se va acorda soțului/soției și copiilor sau, în lipsa acestora, altor rude de gradul I. Aceste schimbări au fost introduse în Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

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O altă propunere legislativă votată de senatori în ședința de astăzi și care a generat o dezbatere aprinsă este cea potrivit căreia nu constituie infracțiune rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia.

Dezincriminarea uciderii unui animal atunci când o persoană se apără a fost introdusă în OUG 57/2007 cu privire la regimul ariilor naturale protejate și a fost adoptată tot astăzi de plenul Senatului, cu 71 de voturi „pentru”, 15 „contra” și 20 de abțineri.

Un senator PNL a criticat propunerile de lege ale UDMR și a susținut că „au o obsesie cu urșii”

Un senator PNL, Cristian Niculescu-Țâgârlaș, a criticat dur, alături de mai mulți liberali, proiectul UDMR și a susținut că formațiunea are o obsesie pentru urși.

Senatorul PNL a mai adăugat că problema este că legea ar putea să fie o formă mascată de a încuraja vânătoarea ilegală de animale sălbatice. Acesta a venit chiar și cu un exemplu al unui vânător de trofee care ucide urși, cerbi sau mistreți și apoi poate că împușcă un animal doar pentru că a auzit un mormăit și spune că a fost în legitimă apărare. Astfel, acest vânător de trofee nu va fi incriminat pentru infracțiunea de braconaj.

Un alt argument pe care l-a mai adus Cristian Niculescu-Țâgârlaș este că, atunci când va intra în vigoare legea, persoanele trimise în judecată pentru braconaj ar putea să invoce noile prevederi, care sunt mai favorabile, și să scape de acuzații.

Un senator UDMR a spus că liberalul a văzut urși cel mai probabil doar la zoo

Un senator UDMR a luat cuvântul după ce liberalul le-a criticat propunerile de lege. István Antal Loránt a spus că probabil liberalul nu a văzut un urs niciodată, poate doar la zoo. Acesta l-a invitat pe senatorul PNL să vadă cum trăiesc locuitorii din Covasna, Mureș, Argeș și Harghita, unde gospodăriile lor sunt călcate de astfel de animale sălbatice mereu, în special de urși. Loránt Antal susține că urșii sunt un pericol real pentru populație.

Despăgubirea pentru uciderea ilegală a unui urs poate ajunge acum la 500 de euro

Propunerea de lege care a fost adoptată de Senat mai prevede și reducerea despăgubirii pentru uciderea ilegală a unui urs. În prezent, persoanele care ucid ilegal un urs riscă să plătească despăgubiri de 40.000 de euro, iar propunerea adoptată de Senat reduce suma la 500 de euro.

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