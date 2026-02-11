Ce nu trebuie să ții lângă routerul Wi-Fi pentru a nu încetini conexiunea

Vrei o conexiune Wi-Fi mai rapidă? Este bine de știut că poziția routerului are un rol important în ceea ce privește semnalul Wi-Fi.

Dacă routerul este poziționat într-un colț, în spatele mobilierului sau plasat într-un loc închis, semnalul poate fi slab sau chiar blocat din cauza acestor obstacole. Însă nu doar acest lucru poate încetini conexiunea.

Poziționarea greșită a unor dispozitive sau obiecte lângă router poate interfera cu semnalul wireless și poate reduce considerabil viteza de internet.

Există aparate care pot afecta conexiunea.

”Multe dispozitive de zi cu zi pot interfera cu semnalul Wi-Fi, în special cele care utilizează unde radio sau generează zgomot electromagnetic. Încercați să țineți routerul la cel puțin câțiva metri distanță de alte dispozitive electronice pentru a evita orice risc de întrerupere a semnalului”, recomandă Virgin Media.

Dispozitivele Bluetooth plasate prea aproape de router pot suprasolicita semnalul și astfel încetinesc viteza.

Dispozitivele care folosesc tehnologiile Bluetooth și Wi-Fi operează adesea pe frecvențe radio apropiate, ceea ce poate genera interferențe și poate încetini accesul la internet.

”Interferențele Bluetooth sunt adesea cauzate de suprapunerea cu semnalele Wi-Fi intense din apropiere”, sunt de părere experții.

Se recomandă ca dispozitivele Bluetooth să fie poziționate cât mai departe de sursele Wi-Fi puternice.

Nu doar Bluetooth-ul poate cauza interferențe. Experții au dezvăluit că dispozitive precum Camerele de supraveghere wireless și monitoarele pentru bebeluși sau chiar cuptoarele cu microunde pot perturba semnalul.

Pentru a evita o astfel de situație, încercați să țineți routerul la cel puțin câțiva metri distanță de orice dispozitiv electronic pentru a evita orice risc de întrerupere a semnalului.

Experții în tehnologie recomandă, de asemenea, să amplasați routerul într-un punct central al locuinței, într-un spațiou deschis, departe de pereți groși, și să evitați ca acesta să fie blocat de mobilier.