Ne putem lua adio de la stick-uri USB și memorii flash. Au apărut noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor

17 nov. 2025, 08:34, Tehnologie
Timp de decenii, stick-urile USB sau memoriile flash au reprezentat un ajutor important al vieții noastre digitale. Acest mic dispozitiv portabil ne-a permis să transportăm documente, fotografii  și prezentări într-un mod simplu și util. Într-o lume în care conectivitatea constantă și imediatitatea sunt esențiale, acest dispozitiv a început să își piardă importanța.

Au apărut noi metode de stocare a informațiilor

Noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor au apărut pentru a înlocui clasicele stick-uri USB, ele oferă capacitate, securitate și accesibilitatea pe care un USB nu le poate egala.

În plus, conexiunile ultrarapide la internet fac ca transferul unor fișiere mari să fie aproape instantaneu, reducând valoarea portabilității fizice a unui USB.

Principalul motiv al acestei schimbări este stocarea în cloud. Platforme precum Google Drice, Microsoft OneDrive, Dropbox și Apple iCloud au transformat modul în care gestionăm fișierele. Ideea este una simplă: fișierele sunt găzduite în centre de date uriașe, accesibile de pe orice dispozitiv conectat la internet, oriunde în lume și în orice moment.

Nu mai trebuie să-ți amintești pe ce stick USB ai prezentarea pentru mâine — este suficient să te conectezi la contul tău. Și nu doar atât: cloudul, pe lângă confort, rezolvă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale stick-ului USB: securitatea.

Pierderea unui stick USB poate însemna dispariția definitivă a datelor pe care le conținea; în schimb, serviciile cloud sunt concepute cu multiple straturi de backup și protocoale de criptare robuste, minimizând riscul de pierdere din cauza defectelor fizice sau a rătăcirii dispozitivului.

Cloudul facilitează și colaborarea. Mai multe persoane pot lucra simultan la același document sau pot accesa un fișier partajat, eliminând necesitatea trimiterii repetate de versiuni prin  e-mail sau schimbul fizic de dispozitive.

Tehnologia care contribuie la declinul stick-ului USB

Pe lângă cloud, alte tehnologii de stocare contribuie și ele la declinul stick-ului USB. Stocarea în rețea (NAS – Network-Attached Storage) a devenit populară în rândul utilizatorilor avansați și al firmelor mici. Un NAS funcționează ca un „cloud privat” acasă sau la birou, oferind capacitate mare de stocare centralizată, control total asupra datelor și acces securizat la distanță.

