Comoara din Deva. Ce recompensă va lua un bărbat care a găsit peste 400 de monede romane de argint, în Șoimuș

Comoara din Deva. Un bărbat a descoperit peste 400 de monede romane de argint, în anul 2023, pe raza localității Șoimuș, într-o zonă cunoscută drept „Dealul Viilor”. Acum, la doi ani distanță, căutătorul de comori va primi o recompensă, potrivit legii. Acum, monedele sunt parte a unei colecții din Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Comoara din Deva: peste 400 de monede romane de argint au fost găsite la Șoimuș

Căutătorul de comori a găsit 407 denari republicani de argint, iar tezaurul a fost predat, atunci, Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara. Pentru a găsi tezaurul, bărbatul s-a folosit de un detector de metale. La momentul actual, monedele se află în colecția Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.

Așa cum arată legea, persoanele care găsesc obiecte de o deosebită importanță pentru tezaurul românesc vor primi recompensă. Conform Legii nr. 182/2000, recomensa reprezintă 30% din valoarea tezaurului. Astfel, în urma raportului efectuat asupra monedelor descoperite, un evaluator autorizat a stabilit că tezaurul valorează 97.200 de lei. Persoana care a găsit monedele va primi 29.160 de lei.

Ce transmite Consiliul Județean Hunedoara

„Consiliul Județean Hunedoara acordă pentru prima dată o recompensă bănească în valoare de aproape 30.000 de lei, în schimbul unui tezaur predat muzeului din Deva.

Descoperirea a fost făcută pe raza localității Șoimuș, punctul Dealul Viilor, de către un locuitor al municipiului Deva, posesor autorizat al unui detector de metale.

În cadrul ședinței extraordinare desfășurată astăzi, 14 august, consilierii județeni au aprobat, prin proiectul de hotărâre privitor la rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara, acordarea unei sume de bani domnului Dumitru Hîrîci din Deva. În anul 2023, acesta a descoperit și predat Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara 407 monede de epocă romană (denari republicani) de argint. În prezent, comoara se află în gestiunea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. 4) privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, descoperitorul care a predat tezaurul are dreptul la o recompensă de 30% din valoarea acestuia. În urma raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, s-a stabilit că valoarea de inventar a tezaurului este de 97.200 lei. Astfel, persoanei care a descoperit și predat tezaurul îi revine suma de 29.160 lei”, se arată în postarea Consiliului Județean Hunedoara pe Facebook.

