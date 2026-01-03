Prima pagină » Actualitate » Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția. „Nu și-au permis să strige «Avem de toate!»”

Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția. „Nu și-au permis să strige «Avem de toate!»”

03 ian. 2026, 13:17, Actualitate
Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția. „Nu și-au permis să strige «Avem de toate!»”
Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția

Eugen Iancu este tatăl lui Alexandru, tânărul de 22 de ani care a pierit la trei săptămâni după incendiul din clubul „Colectiv”. În urma tragediei similare produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, el a făcut o comparație între intervenția rapidă și organizată a autorităților elvețiene și haosul produs la București.

Alexandru Iancu s-a stins din viață după trei săptămâni de spitalizare, la „Sfântul Ioan”, din București. Tânărul de 22 de ani a contractat cinci infecții nosocomiale în corp, care i-au fost fatale.

„La «Colectiv» nu a existat coordonare”

Acum, după tragedia din Elveția, tatăl său a făcut o comparație între cele două evenimente care au cutremurat lumea întreagă. Într-o postare pe Facebook, Eugen Iancu remarcă modul în care autoritățile elvețiene au gestionat incidentul din Crans-Montana.

„Este îngrozitor să vezi tineri murind în incendii petrecute în localuri care ar trebui să asigure confort, siguranță și bucurie. Cine și-ar fi imaginat că o astfel de tragedie se poate întâmpla în Elveția? Eu am spus mereu că accidentele se pot întâmpla oriunde, dar întrebarea este: ce faci atunci când se întâmplă? Ești pregătit să intervii, să salvezi, să transferi și să tratezi o victimă a unui incendiu?”, a scris pe Facebook Eugen Iancu.

Mai departe, el a remarcat organizarea eficientă din Elveția:

„Ce am văzut eu în imaginile din Crans-Montana? Ordinea asigurată de autorități imediat ce au ajuns la fața locului. Asigurarea perimetrului, asigurarea fluxului ambulanțelor aliniate în asteptarea răniților pe care îi preluau și îi transportau către spitale (vă amintiți haosul de la Colectiv?

La Colectiv nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii pe măsură ce se prezentau la locul intervenției superiori in grad), de asemeni am remarcat prezența unui număr mare de elicoptere și, bineînțeles, corturile pentru triere, care în 2015, la Colectiv, nu au fost; ele existau doar pentru a fi plimbate la manifestări publice, acolo unde ne place nouă să ne lăudăm cu dotările (să arătăm că știm să cheltuim bani).

Am mai remarcat la elvețieni discreția autorităților, care au făcut declarații doar atunci când puteau prezenta date concrete, verificate”, a completat Eugen Iancu.

„Orgoliile ucid mai mult decât focul”

În opinia sa, autoritățile române au gestionat greșit tot momentul „Colectiv”, începând cu atitudinea trufașă arătată în acele momente.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri, că «Avem de toate» (deși, cred că, în comparație cu noi, ei chiar s-ar putea descurca și singuri), și asta pentru că, spre deosebire de un Bănicioiu și echipa lui de «specialiști» ai acelor zile post-Colectiv, pentru elvețieni viața cetățenilor contează.

Și mai este ceva – spre deosebire de noi, elvețienii au și legi și justiție. La noi, procurorii Parchetului General, acei prea cinstiți și mari specialiști în a freca menta ani și ani pentru a se asigura că posibilii vinovați scapă, au reușit să claseze dosarul «Colectiv 2»”, a mai transmis bărbatul.

În finalul postării sale, Eugen Iancu arată că care este diferența între România și Elveția:

„Acolo, viața cetățenilor contează. La noi, orgoliile ucid mai mult decât focul. Nu se pune problema banilor, nu există orgolii ale medicilor, nu există prostie atunci când e vorba de salvarea unei vieți. La noi, lipsa coordonării a dus la moartea a zeci de tineri nevinovați”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Primele victime, identificate. Trupurile au fost returnate familiilor

Catastrofa din Elveția, ziua 2. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern

Catastrofa din Elveția, ziua 1. Motivul catastrofei din Elveția, surprins pe imagini. Gândul publică momentele infernului: tineri arși ies pe geam și se calcă în picioare la ieșirea din bar. Surse: posibil român printre victime. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți. Doliu național, marii arși transferați în 3 țări

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

Cele mai noi