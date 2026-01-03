Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția. „Nu și-au permis să strige «Avem de toate!»”

Eugen Iancu este tatăl lui Alexandru, tânărul de 22 de ani care a pierit la trei săptămâni după incendiul din clubul „Colectiv”. În urma tragediei similare produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, el a făcut o comparație între intervenția rapidă și organizată a autorităților elvețiene și haosul produs la București.

Alexandru Iancu s-a stins din viață după trei săptămâni de spitalizare, la „Sfântul Ioan”, din București. Tânărul de 22 de ani a contractat cinci infecții nosocomiale în corp, care i-au fost fatale.

„La «Colectiv» nu a existat coordonare”

Acum, după tragedia din Elveția, tatăl său a făcut o comparație între cele două evenimente care au cutremurat lumea întreagă. Într-o postare pe Facebook, Eugen Iancu remarcă modul în care autoritățile elvețiene au gestionat incidentul din Crans-Montana.

„Este îngrozitor să vezi tineri murind în incendii petrecute în localuri care ar trebui să asigure confort, siguranță și bucurie. Cine și-ar fi imaginat că o astfel de tragedie se poate întâmpla în Elveția? Eu am spus mereu că accidentele se pot întâmpla oriunde, dar întrebarea este: ce faci atunci când se întâmplă? Ești pregătit să intervii, să salvezi, să transferi și să tratezi o victimă a unui incendiu?”, a scris pe Facebook Eugen Iancu.

Mai departe, el a remarcat organizarea eficientă din Elveția:

„Ce am văzut eu în imaginile din Crans-Montana? Ordinea asigurată de autorități imediat ce au ajuns la fața locului. Asigurarea perimetrului, asigurarea fluxului ambulanțelor aliniate în asteptarea răniților pe care îi preluau și îi transportau către spitale (vă amintiți haosul de la Colectiv?

La Colectiv nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii pe măsură ce se prezentau la locul intervenției superiori in grad), de asemeni am remarcat prezența unui număr mare de elicoptere și, bineînțeles, corturile pentru triere, care în 2015, la Colectiv, nu au fost; ele existau doar pentru a fi plimbate la manifestări publice, acolo unde ne place nouă să ne lăudăm cu dotările (să arătăm că știm să cheltuim bani).

Am mai remarcat la elvețieni discreția autorităților, care au făcut declarații doar atunci când puteau prezenta date concrete, verificate”, a completat Eugen Iancu.

„Orgoliile ucid mai mult decât focul”

În opinia sa, autoritățile române au gestionat greșit tot momentul „Colectiv”, începând cu atitudinea trufașă arătată în acele momente.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri, că «Avem de toate» (deși, cred că, în comparație cu noi, ei chiar s-ar putea descurca și singuri), și asta pentru că, spre deosebire de un Bănicioiu și echipa lui de «specialiști» ai acelor zile post-Colectiv, pentru elvețieni viața cetățenilor contează.

Și mai este ceva – spre deosebire de noi, elvețienii au și legi și justiție. La noi, procurorii Parchetului General, acei prea cinstiți și mari specialiști în a freca menta ani și ani pentru a se asigura că posibilii vinovați scapă, au reușit să claseze dosarul «Colectiv 2»”, a mai transmis bărbatul.

În finalul postării sale, Eugen Iancu arată că care este diferența între România și Elveția:

„Acolo, viața cetățenilor contează. La noi, orgoliile ucid mai mult decât focul. Nu se pune problema banilor, nu există orgolii ale medicilor, nu există prostie atunci când e vorba de salvarea unei vieți. La noi, lipsa coordonării a dus la moartea a zeci de tineri nevinovați”.

