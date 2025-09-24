Prima pagină » Actualitate » Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica

Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica

Bianca Dogaru
24 sept. 2025, 14:06, Actualitate
Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica

Fostul director general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, și ex-directorul financiar Marian Fetița vor primi compensații substanțiale, de până la 24 de salarii brute, după încetarea mandatelor. Măsura este prevăzută în contractele membrilor directoratului și se aplică în cazul revocării nejustificate în primii doi ani de mandat, informează Profit.ro.

Cei doi au părăsit funcțiile de conducere la 19 septembrie 2025, prin încetare de comun acord cu Consiliul de Supraveghere, pentru a evita pierderea de fonduri din PNRR. Menținerea lor în funcții ar fi putut costa România aproximativ 16 milioane de euro.

Renumerațiile fixe lunare brute ale membrilor directoratului Hidroelectrica în anul 2024 erau de 65.748 lei, ceea ce înseamnă că Borbely și Fetița ar putea primi fiecare până la 1,57 milioane lei, adică peste 3,15 milioane lei în total.

Profimedia

Contractele prevăd explicit că, în cazul revocării nejustificate, mandatarul are dreptul la compensații maxime de 24 de salarii brute lunare, dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului. Aceleași contracte stipulează că încetarea mandatului din cauze neimputabile mandatarului se face cu acordarea de daune-interese pentru perioada neexecutată din contract.

Context european

Comisia Europeană a semnalat încălcări de guvernanță corporativă la Hidroelectrica, inclusiv faptul că Borbely ar fi fost numit CEO în condiții de conflict de interese. Aceste probleme ar fi putut duce la penalizări PNRR de până la 25 milioane euro. De asemenea, existau îndoieli privind eligibilitatea lui Fetița.

Guvernul României a limitat, prin OUG nr. 4/2025, compensațiile membrilor consiliilor de administrație și de supraveghere la maximum șase salarii, însă măsura nu se aplică directoratului Hidroelectrica. Plecarea celor doi a fost făcută pentru a respecta jaloanele PNRR privind guvernanța corporativă.

Avere și carieră

Karoly Borbely deține nouă terenuri, trei apartamente, două case, un BMW 320, conturi bancare cu peste 700.000 de lei și valută, precum și ceasuri și bijuterii de 15.000 euro. Cariera sa la Hidroelectrica a început în 2015 ca director de strategie, apoi a devenit membru al Consiliului de Supraveghere și ulterior CEO.

Citește și

ULTIMA ORĂ Giorgia Meloni dă cărțile pe față în privința recunoașterii statului Palestina. Cele două CONDIȚII clare impuse de premierul italian
13:49
Giorgia Meloni dă cărțile pe față în privința recunoașterii statului Palestina. Cele două CONDIȚII clare impuse de premierul italian
ACTUALITATE Show la revenirea pe TV a cunoscutului realizator american Jimmy Kimmel. Ce a putut spune despre Donald Trump
13:29
Show la revenirea pe TV a cunoscutului realizator american Jimmy Kimmel. Ce a putut spune despre Donald Trump
POLITICĂ Miruță a descins în mijlocul angajaților nemultumiți de la Damen, cu PORTAVOCEA: „Aveți ocazia ca un ministru să spună ce poate din informațiile clasificate”
13:16
Miruță a descins în mijlocul angajaților nemultumiți de la Damen, cu PORTAVOCEA: „Aveți ocazia ca un ministru să spună ce poate din informațiile clasificate”
SURSE Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției
12:56
Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției
ACTUALITATE YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA
12:52
YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA
EXTERNE Macron îl perie pe Trump și-i flutură premiul Nobel pe la nas: „Doar dacă opriți conflictul din Gaza”
12:47
Macron îl perie pe Trump și-i flutură premiul Nobel pe la nas: „Doar dacă opriți conflictul din Gaza”
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Vopsea reflectorizantă, folie sau număr rabatabil? Care e singura variantă legală prin care scapi de rovinietă, în 2025
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat. Daniela, față în față cu trecutul soțului
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
O adolescentă de 14 ani a murit după o operație de mărire a sânilor: "Au încercat să ascundă adevărul". Tatăl copilei a descoperit ce s-a întâmplat abia la ÎNMORMÂNTARE. Intervenția a fost făcută fără consimțământul său. Cum s-a ajuns la TRAGEDIE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat „cimentul viu”: „Am combinat structura cu funcția”