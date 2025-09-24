Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica

Fostul director general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, și ex-directorul financiar Marian Fetița vor primi compensații substanțiale, de până la 24 de salarii brute, după încetarea mandatelor. Măsura este prevăzută în contractele membrilor directoratului și se aplică în cazul revocării nejustificate în primii doi ani de mandat, informează Profit.ro.

Cei doi au părăsit funcțiile de conducere la 19 septembrie 2025, prin încetare de comun acord cu Consiliul de Supraveghere, pentru a evita pierderea de fonduri din PNRR. Menținerea lor în funcții ar fi putut costa România aproximativ 16 milioane de euro.

Renumerațiile fixe lunare brute ale membrilor directoratului Hidroelectrica în anul 2024 erau de 65.748 lei, ceea ce înseamnă că Borbely și Fetița ar putea primi fiecare până la 1,57 milioane lei, adică peste 3,15 milioane lei în total.

Contractele prevăd explicit că, în cazul revocării nejustificate, mandatarul are dreptul la compensații maxime de 24 de salarii brute lunare, dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului. Aceleași contracte stipulează că încetarea mandatului din cauze neimputabile mandatarului se face cu acordarea de daune-interese pentru perioada neexecutată din contract.

Context european

Comisia Europeană a semnalat încălcări de guvernanță corporativă la Hidroelectrica, inclusiv faptul că Borbely ar fi fost numit CEO în condiții de conflict de interese. Aceste probleme ar fi putut duce la penalizări PNRR de până la 25 milioane euro. De asemenea, existau îndoieli privind eligibilitatea lui Fetița.

Guvernul României a limitat, prin OUG nr. 4/2025, compensațiile membrilor consiliilor de administrație și de supraveghere la maximum șase salarii, însă măsura nu se aplică directoratului Hidroelectrica. Plecarea celor doi a fost făcută pentru a respecta jaloanele PNRR privind guvernanța corporativă.

Avere și carieră

Karoly Borbely deține nouă terenuri, trei apartamente, două case, un BMW 320, conturi bancare cu peste 700.000 de lei și valută, precum și ceasuri și bijuterii de 15.000 euro. Cariera sa la Hidroelectrica a început în 2015 ca director de strategie, apoi a devenit membru al Consiliului de Supraveghere și ulterior CEO.