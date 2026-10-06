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Cum a ajuns un profesor să locuiască în casa de protocol din Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, imediat după revoluția din decembrie 1989

Cum a ajuns un profesor să locuiască în casa de protocol din Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, imediat după revoluția din decembrie 1989
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Cum a ajuns un profesor universitar să locuiască în casa de protocol din Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, imediat după revoluția din decembrie 1989
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Ionel Bușe, profesor universitar la Universitatea din Craiova, a locuit un timp, imediat după Revoluția din decembrie 1989, când regimul comunist a căzut, în casa de protocol din municipiul Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, scrie gorjeanul.ro.

Profesor cazat în fosta vilă secretă a familiei Ceaușescu

Ionel Bușe a povestit că era un simplu profesor venit din Ardeal să predea la un liceu din Târgu Jiu și nu avea unde să locuiască.

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„Îmi amintesc că la câteva luni după Revoluția din 1989, am locuit aici până la sfârșitul anului. În acest corp de clădire, care a fost Vila de Protocol a lui Nicolae Ceaușescu, se instaurase Fundația «Brâncuși» care nu mai avea niciun paznic, ca pe vremea lui Ceaușescu. Eu eram profesor la un liceu din oraș, venit din Ardeal, din Bihor, și nu aveam unde locui”, a declarat Bușe.

Ionel Bușe, care s-a născut în localitatea Târgu Logrești, județul Gorj, este acum un apreciat cadru universitar, critic litera și doctor în filosofie. Mai mult, profesorul universitar este și doctor al Universității Bourgogne din Dijon.

Fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Târgu Jiu a fost construită la sfârșitul anilor 1980, dar dictatorul nu a mai apucat să se bucure de ea, deoarece regimul comunist a fost înlăturat în urma Revoluției române din decembrie 1989.

Casa a fost ridicată ca reședință specială / casă de oaspeți pentru familia Ceaușescu, fiind realizată di materiale de calitate superioară și cu o structură de rezistență solidă.

 Detalii ascunse din construcție: Buncăr anti-bombă și finisaje la cheie realizate în 1989

„Nici măcar noi, jurnaliştii, nu aveam voie să ne apropiem de acel obiectiv special. Ştiu, însă, că a fost construit cu cel mai gros fier beton, iar acoperişul e atât de gros, încât ar rezista şi unui atac cu bombe. Au fost aduşi aici cei mai pricepuţi constructori, cele mai bune materiale, iar la sfârşitul lui 89 era gata, la cheie, cu toate dotările posibile, dar n-a mai apucat să fie inaugurată”, i-a povestit jurnalistei Aura Stoenescu fostul director al cotidianului Gorjeanul, George Manoniu.

Transformarea din casă de oaspeți dictatorială în sediu de muzeu și fundație culturală

După evenimentele din decembrie 1989, casa a fost dată Fundației Constantin Brâncuși.

Acum, vila de oaspeți a familiei Ceaușescu găzduiește Muzeul de Artă, unde se află colecții ale unor importanți pictori români, mai precizează sursa citată.

Sursa foto: Gorjeanul.ro

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