Prima pagină » Actualitate » Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon după ce Guvernul Bolojan nu-i achită datoriile de 180 milioane euro

Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon după ce Guvernul Bolojan nu-i achită datoriile de 180 milioane euro

Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon după ce Guvernul Bolojan nu-i achită datoriile de 180 milioane euro
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon după ce Guvernul Bolojan nu-i achită datoriile de 180 milioane euro. Societatea se judecă de peste un an cu Ministerul Energiei pentru plata acestor datorii.

Complexul Energetic Oltenia se află de peste un an în litigiu cu Ministerul Energiei. Compania cere echivalentul în lei a 180 de milioane de euro. Banii reprezintă o contribuție la majorarea de capital aprobată în 2022. Suma trebuia virată până la finalul lui 2023, dar nu a fost plătită nici până acum. Măsura a fost aprobată și de Comisia Europeană.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon

Complexul Energetic Oltenia vrea să împrumute o parte din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pe care trebuie să le predea până la 30 septembrie 2026. Certificatele sunt necesare pentru producția de energie din 2025. Procedura a fost lansată pe 12 august 2026 de societate. CEO este controlat de Ministerul Energiei, care deține peste 87% din capital. Compania vrea să împrumute până la 1,5 milioane de certificate CO2, iar la prețurile actuale din piața EU-ETS, acestea valorează aproximativ 120 de milioane de euro.

Procedura de achiziție a fost lansată, iar compania a primit deja oferte. Potrivit documentelor Complexului Energetic Oltenia, pentru emisiile din 2025 sunt necesare 4.629.199 de certificate de carbon. Anul trecut, compania a cumpărat doar 42.334 de certificate. Valoarea acestora a fost de aproximativ 17,1 milioane de lei.

„La finele anului 2025, deficitul de certificate CO2 de achiziționat, necesare pentru conformarea anului 2025, era de 4.586.865 certificate CO2.

Astfel, în anul 2025 s-au înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 2.040.673.809 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 4.586.865 certificate de CO2 aferente deficitului de certificate pentru anul 2025 pe care unitatea este obligată a le achiziționa pentru conformare în anul 2025, data limită pentru conformarea la cerințele legislative fiind 30 septembrie 2026.

Acest deficit este estimat la un preț de 87,26 euro/certificat; curs euro la data de 31.12.2025 de 5,0985 lei/euro. Prețul de 87,26 euro/certificat reprezintă prețul de pe piața EEX EUA Future la 30.12.2025”, se arată într-un document menționat de Profit.ro.

Un certificat de carbon se tranzacționează la circa 80 de euro

Cheltuielile și provizioanele pentru certificatele CO2 din 2025 au depășit 2,05 miliarde de lei. Suma reprezintă 59,22% din cifra de afaceri a Complexului Energetic Oltenia. Un certificat CO2 se tranzacționează în prezent la circa 80 de euro. La un curs de aproximativ 5,25 lei/euro, valoarea este de circa 420 de lei pe certificat. În 2025, CEO a produs 5,774 milioane MWh de energie electrică, adică peste 11% din producția României.

În 2024, Complexul Energetic Oltenia a împrumutat 960.000 de certificate de carbon către Electrocentrale Craiova. Tranzacția a fost garantată cu 350 de milioane de lei. Compania craioveană a intrat ulterior în insolvență și nu a mai putut restitui certificatele. Garanția a fost executată.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
17:28
Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
VIDEO Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
17:26
Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
FLASH NEWS Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
16:10
Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
STATISTICĂ Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
16:00
Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
EXCLUSIV Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
15:43
Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
ALERTĂ Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
15:36
Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe