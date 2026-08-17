Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon după ce Guvernul Bolojan nu-i achită datoriile de 180 milioane euro. Societatea se judecă de peste un an cu Ministerul Energiei pentru plata acestor datorii.

Complexul Energetic Oltenia se află de peste un an în litigiu cu Ministerul Energiei. Compania cere echivalentul în lei a 180 de milioane de euro. Banii reprezintă o contribuție la majorarea de capital aprobată în 2022. Suma trebuia virată până la finalul lui 2023, dar nu a fost plătită nici până acum. Măsura a fost aprobată și de Comisia Europeană.

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Complexul Energetic Oltenia caută să împrumute certificate de carbon

Complexul Energetic Oltenia vrea să împrumute o parte din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pe care trebuie să le predea până la 30 septembrie 2026. Certificatele sunt necesare pentru producția de energie din 2025. Procedura a fost lansată pe 12 august 2026 de societate. CEO este controlat de Ministerul Energiei, care deține peste 87% din capital. Compania vrea să împrumute până la 1,5 milioane de certificate CO2, iar la prețurile actuale din piața EU-ETS, acestea valorează aproximativ 120 de milioane de euro.

Procedura de achiziție a fost lansată, iar compania a primit deja oferte. Potrivit documentelor Complexului Energetic Oltenia, pentru emisiile din 2025 sunt necesare 4.629.199 de certificate de carbon. Anul trecut, compania a cumpărat doar 42.334 de certificate. Valoarea acestora a fost de aproximativ 17,1 milioane de lei.

„La finele anului 2025, deficitul de certificate CO2 de achiziționat, necesare pentru conformarea anului 2025, era de 4.586.865 certificate CO2.

Astfel, în anul 2025 s-au înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 2.040.673.809 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 4.586.865 certificate de CO2 aferente deficitului de certificate pentru anul 2025 pe care unitatea este obligată a le achiziționa pentru conformare în anul 2025, data limită pentru conformarea la cerințele legislative fiind 30 septembrie 2026.

Acest deficit este estimat la un preț de 87,26 euro/certificat; curs euro la data de 31.12.2025 de 5,0985 lei/euro. Prețul de 87,26 euro/certificat reprezintă prețul de pe piața EEX EUA Future la 30.12.2025”, se arată într-un document menționat de Profit.ro.

Un certificat de carbon se tranzacționează la circa 80 de euro

Cheltuielile și provizioanele pentru certificatele CO2 din 2025 au depășit 2,05 miliarde de lei. Suma reprezintă 59,22% din cifra de afaceri a Complexului Energetic Oltenia. Un certificat CO2 se tranzacționează în prezent la circa 80 de euro. La un curs de aproximativ 5,25 lei/euro, valoarea este de circa 420 de lei pe certificat. În 2025, CEO a produs 5,774 milioane MWh de energie electrică, adică peste 11% din producția României.

În 2024, Complexul Energetic Oltenia a împrumutat 960.000 de certificate de carbon către Electrocentrale Craiova. Tranzacția a fost garantată cu 350 de milioane de lei. Compania craioveană a intrat ulterior în insolvență și nu a mai putut restitui certificatele. Garanția a fost executată.