Pentru unele comune din țară, turismul a rămas singura şansă reală de a rezista pe piață. Comuna Parva din Bistriţa-Năsăud a primit o finanţare de 6 milioane de euro pentru construirea unui proiect menit să atragă turiştii: un spectaculos pod suspendat la 200 metri înălțime.

Astfel, proiectul va presupune construcţia unei punţi turistice suspendate de aproximativ 620 de metri lungime și 200 metri înălțime, care va traversa pitoreasca Vale a Rebrei la o înălţime de aproape 200 de metri şi va lega doi versanţi ai văii, scrie ZF.

Proiect de 6 milioane de euro finanțat prin ADR Nord-Vest

Comuna Parva, din judeţul Bis­triţa-Nă­săud, va construi o punte suspendată în Munţii Rodnei, care va lega doi versanţi din Valea Rebrei. Proiectul, în valoare de 6 milioane de euro, este finanţat prin ADR Nord-Vest şi are ca obiectiv dezvoltarea turis­mului în zonă. Fostă zonă minieră, singura şansa a comunei a rămas turismul, spune chiar primarul.

„Parva, poate nu ai auzit de acest loc, dar vei vrea să-l vizitezi imediat! Aici va fi construit cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa, la 200 de metri înălțime, care te va face să vezi Munții Rodnei dintr-o perspectivă incredibilă. Adrenalina și priveliștile spectaculoase sunt garantate!”, a transmis ADR Nord-Vest pe pagina oficială.

„Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, de atunci localitatea şi-a schimbat configuraţia democrafică şi economică. Foarte mulţi au plecat la muncă în străinătate“, explică Ioan Strugari, primarul comunei Parva.

Edilul speră ca proiectul, odată finalizat, să atragă un aflux de turişti în zonă. Comuna Parva se află la poalele Munţilor Rodnei, iar accesul în Parcul Naţional se face chiar prin localitate. În prezent, Parva are doar 5 pensiuni, unde se cazează anual circa 1.000 de oameni. Însă, primarul speră ca impresionanta punte să contribuie la creşterea turismului în zonă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale