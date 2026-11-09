Concedieri colective la CFR Marfă. Sunt vizați 1.500 de angajați. Statul trebuie să achite salarii compensatorii de 11 milioane de euro

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat luni concedieri pentru aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă, companie care nu mai are licență de operare din primăvară, dar ale cărei contracte de muncă sunt încă active, informează antena3.ro.

Statul român trebuie să aloce aproximativ 11 milioane de euro pentru plata salariilor restante din ultimele 4 luni și a compensațiilor acordate angajaților disponibilizați.

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Ministrul a mai spus că a discutat cu premierul, vicepremierul și Ministerul Muncii pentru a găsi o soluție de plată.

Potrivit ministrului, dintre cei aproximativ 1.500 de angajați rămași la CFR Marfă, peste 300 au contracte cu operatorul Carpatica, aproximativ 900 se află în șomaj tehnic, iar alți 200 se apropie de vârsta pensionării.

Angajații CFR Marfă vor beneficia de salarii compensatorii

Ștefan-Ovidiu Popa a criticat fosta conducere a ministerului pentru că nu a luat măsurile necesare pentru continuarea procedurii de intrare în faliment, așteptată de Comisia Europeană.

Oficialul a spus că nu a fost constituit un consiliu de administrație provizoriu cu mandat special pentru continuarea procedurii și a avertizat că România riscă o procedură de infringement.

„Problema companiei CFR Marfă, a cărei intrare în faliment este așteptată de Comisia Europeană, nu este nici în prezent rezolvată, deoarece fosta conducere nu a dorit să ia măsuri în acest sens. Nu s-a dorit constituirea unui consiliu de administrație provizoriu, cu mandat special pentru continuarea acestei proceduri. Și aici suntem în deficit. Nu numai că România riscă declanșarea unei proceduri de infringement.

Din păcate, românii vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care, din luna iunie, au în continuare contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu mai desfășoară activitate. Compania nu mai are licență de operare încă din primăvară.

Pe lângă aceste sume, este nevoie și de acordarea unor plăți compensatorii în cazul concedierilor colective. Este vorba despre cinci salarii compensatorii, calculate la nivelul a cinci salarii medii brute pe ramură.

În total, vorbim despre aproximativ 11 milioane de euro pe care statul trebuie să îi aloce acum pentru plata angajaților și pentru a acoperi incompetența unora”, a declarat ministrul.

În paralel, operatorul Carpatica încearcă să atragă personal din rândul angajaților CFR Marfă.

Compania a organizat proceduri de selecție, iar cei care s-au prezentat au fost acceptați, dar există în continuare un deficit de personal specializat.

Ministrul Transporturilor a mai spus că CFR Marfă cu experiență și calificări în domeniu sunt așteptați să se angajeze la Carpatica, în condițiile în care operatorul are nevoie de oameni pentru desfășurarea activității.