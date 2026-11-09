Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat, pe 6 noiembrie, trei percheziții domiciliare în județul Bacău, într-un dosar de delapidare și gestiune frauduloasă. Vizați sunt doi lideri ai unei organizații sindicale, suspectați că au folosit în interes personal bani din patrimoniul sindicatului. Prejudiciul estimat este de aproximativ 600.000 de lei, relatează știripesurse.ro.

Ce susțin anchetatorii

Operațiunea, denumită JUPITER, a fost coordonată de procurori, cu sprijinul polițiștilor din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Bacău. Ambele fapte cercetate, delapidarea și gestiunea frauduloasă, sunt reținute în formă continuată.

Potrivit Parchetului, probele administrate până acum conduc la suspiciunea rezonabilă că, între 2021 și 2023, cei doi au administrat fraudulos patrimoniul sindicatului. Ei ar fi provocat astfel pagube importante și și-ar fi însușit o parte din banii gestionați, pe care i-ar fi folosit pentru achiziția de electrocasnice și alte bunuri personale.

Rezultatul perchezițiilor

Cu ocazia percheziționării, anchetatorii au găsit mai multe electrocasnice, care au rămas în custodia suspecților, și au ridicat o sumă de bani. Cei doi au fost duși la audieri.

Procurorii nu au dispus încă măsuri preventive și nu au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.