Protestul AUR de pe 14 noiembrie nu a primit avizul Primăriei Capitalei. Instituția condusă de Ciprian Ciucu dă vina pe Jandarmerie și pe Poliția Capitalei

Într-un mesaj publicat luni la postarea de pe Facebook a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, Primăria Capitalei a explicat de ce nu a autorizat manifestația AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, din București.

„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în mesajul transmis de Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, instituțiile care sunt responsabile de păstrarea ordinii și liniștii au anunțat faptul că au constatat „o mobilizare semnificativă pentru organizarea transportului unor manifestanți, în vederea participării la protest din 39 de județe, fără a lua în calcul o eventuală participare din Ilfov și București.

Acest aspect arată fără drept de tăgadă că numărul de 50 de persoane asumat de către organizatori în cadrul comisiei din 5 noiembrie nu este nici pe departe unul apropiat de realitate”.

„Pe 14 noiembrie va avea loc meciul România-Polonia, unde se vor strânge în jur de 35.000 de suporteri”

„Instituțiile statului au propus 50 de persoane, iar organizatorul a acceptat. Pentru că pe 14 noiembrie va avea loc meciul România-Polonia, unde se vor strânge în jur de 35.000 de suporteri. O altă dată pentru protest a fost refuzată categoric de către organizator. De asemenea, Jandarmeria și Poliția Capitalei informează că au «identificat în mediul online o retorică agresivă din partea mai multor persoane care instigă la violențe și amenințări, inclusiv la blocarea căilor de comunicații și la provocarea unor confruntări cu forțele de ordine cu ocazia protestului din data de 14 noiembrie. Retorica agresivă identificată în mediul online depășește nivelul uzual al comentariilor asociate unui apel de protest, conținând referiri și îndemnuri explicite la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge și amenințări la adresa instituțiilor și forțelor de ordine ceea ce indică un curent de opinie favorabil escaladării comportamentale din partea unora dintre manifestanți»”, transmite Primăria Capitalei.

Gheorghe Piperea (AUR) îl acuză pe primarul general al Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie.

„Pentru 14 noiembrie 2026, adică sâmbăta viitoare, s-a cerut autorizația pentru o Adunare publică în Parcul Izvor de lângă Parlamentul României, sub numele «Respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale».

Într-o primă fază, Primăria Municipiului București a trimis organizatorilor un proiect de protocol de derulare a manifestației, cu condiții impuse organizatorilor. De exemplu, ora de derulare (8-18, cu «defluire» începând cu ora 17,45), spațiul obligatoriu, strict delimitat de jandarmi, al adunării, timpul limitat alocat «scurtelor alocuțiuni» în cadrul adunării publice și numărul de participanți: 50 de persoane. Nu e nicio glumă sau eroare de dactilografiere: exact asta scrie pe proiectul de protocol”, scrie pe Facebook europarlamentarul Gheorghe Piperea.