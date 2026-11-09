Trenurile din România circulă mai încet ca înainte de 1990. Explicațiile lui Ion Simu, directorul CFR SA

Ion Simu, directorul CFR SA, a admis că trenurile circulă mai încet decât înainte de 1989. Acesta a pus întârzierile pe seama infrastructurii feroviare degradate și a fondurilor insuficiente pentru reparații și întreținere.

Durata călătoriilor cu trenul a crescut față de perioada de dinainte de 1990, pe unele rute importante. Directorul CFR SA, Ion Simu, a confirmat această situație, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a explicat faptul că situația de față este cauzată de subfinanțarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii feroviare.

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„Este adevărat ce spuneți. Înainte de ’89 și chiar după, durata de parcurs pentru un tren de la o destinație la alta era mult mai mică, pentru că întreținerea infrastructurii feroviare înseamnă bani. Bani pe care noi îi cerem an de an de la bugetul statului”, a declarat directorul CFR SA, arată Mediafax.

Infrastructură feroviară degradată de la un an la altul

CFR SA primește anual mai puțin de jumătate din fondurile solicitate pentru întreținerea căilor ferate, a declarat Ion Simu. Directorul companiei spune că subfinanțarea a dus la degradarea infrastructurii, creșterea timpilor de parcurs și reducerea confortului călătorilor.

„An de an, alocarea de la bugetul statului pentru întreținere este sub 50%. În aceste condiții, s-a deteriorat infrastructura an de an, ceea ce a condus la durate mari de parcurs și la un disconfort al călătorilor”, a explicat Ion Simu.

CFR SA derulează proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare de peste 24 de miliarde de lei, fără TVA. Ion Simu a explicat că lucrările afectează temporar viteza trenurilor. De asemenea, acesta a subliniat că fondurile europene sunt esențiale, dar întreținerea curentă rămâne subfinanțată.

„Nu se poate să și lucreze, și să se meargă rapid cu trenul”, a afirmat Ion Simu, referindu-se la intervențiile de modernizare desfășurate pe diferite tronsoane.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ