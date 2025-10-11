Concedieri masive în SUA! Administrația Trump a început concedierea a mii de angajați federali, într-un efort de a pune presiune pe democrați în contextul actualei blocări a guvernului. Un purtător de cuvânt a confirmat că disponibilizările au început, precizând că acestea sunt „substanțiale.”

Reamintim că forța de muncă federală a pierdut deja 200.000 de angajați în acest an, până la data de 23 septembrie, potrivit Parteneriatului pentru Serviciul Public, un grup bipartid care studiază guvernul.

Președintele american și responsabilul pentru buget au salutat shutdown-ul, văzut ca pe „o ocazie unică” de a face noi concedieri.

Blocajul guvernamental folosit de Trump pentru a-și atinge obiectivul de lungă durată

Președintele Donald Trump a amenințat în mod repetat că va folosi blocajul guvernamental pentru a-și atinge obiectivul de lungă durată: reducerea personalului guvernamental. Conform legii, guvernul federal este obligat să ofere angajaților un preaviz de cel puțin 30 de zile înainte de concediere.

Dimensiunea și amploarea concedierilor au început să se contureze mai clar tot vineri, când administrația a dezvăluit că șapte agenții au început concedierea a peste 4.000 de angajați, potrivit stiripesurse.ro.

„Concedierile au început”, a anunțat vineri dimineață Russell Vought, directorul Biroului pentru Management și Buget al Casei Albe, într-o postare pe X (fostul Twitter), referindu-se la acronimul „RIF” („reductions in force” – reduceri de personal).

După postarea lui Vought, mai multe departamente importante precum Trezoreria și Sănătatea și Serviciile Umane (HHS) au confirmat că au început trimiterea notificărilor către angajați.

De asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă (n.r. – Homeland Security) – unde mulți angajați sunt considerați „esențiali” – a anunțat concedieri în cadrul Agenției pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură.

Sursă foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: