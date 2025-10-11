Președintele SUA Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziției venezuelene María Coria Machado, relatează dpa.

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri – n.r.), m-a sunat și mi-a spus «îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat»”, le-a spus președintele SUA jurnaliștilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus «atunci dă-mi-l mie», dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat Trump, care nu și-a ascuns dorința de a primi acest premiu.

Activista María Coria Machado, recunoscută pentru lupta democratică din Venezuela

Activista pro-democrație María Coria Machado, liderul opoziției din Venezuela, a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.

În reacția sa inițială, María Coria Machado a precizat că dedică premiul „poporului suferind din Venezuela” și lui Donald Trump „pentru sprijinul său decisiv” la adresa cauzei lor.

Trump a declarat vineri că „a ajutat-o pe parcurs”. „Are nevoie de mult ajutor. În Venezuela este un dezastru”, a adăugat președintele SUA.

Foto: Profimedia – Mediafax

