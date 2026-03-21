Iranul a anunțat condiția pentru a se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu. Republica islamică a cerut „încetarea imediată a agresiunii” SUA și a Israelului împotriva sa, precum și garanții că astfel de atacuri nu se vor mai repeta în viitor.

Declarația a fost făcută sâmbătă de președintele iranian Masoud Pezeshkian, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Președintele Pezeshkian a pus condiții categorice pentru încetarea conflictului

‘Condiția pentru încetarea războiului și a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite și a regimului sionist, precum și garanția că aceasta nu se va repeta în viitor’, a declarat Pezeshkian (foto), într-o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, potrivit agenției de presă locale Irna.

În mesajul său, președintele iranian a subliniat că nu Iranul a ‘declanșat războiul’, acuzând SUA și Israelul că au lansat atacuri ‘fără justificare și fără o bază legală’ în toiul negocierilor asupra programului nuclear al țării sale.

Atacul a dus la uciderea unor înalți oficiali militari și a unor civili, a mai punctat Pezeshkian, cerând imperios încetarea a ceea ce a calificat drept acțiuni ‘inumane și imorale’.

Republica islamică neagă dezvoltarea armelor nucleare

În altă ordine de idei, șeful statului islamic a respins argumentele invocate de Washington pentru a-și justifica ofensiva militară, mai ales intenția de a împiedica Iranul să dezvolte presupuse arme nucleare.

Liderul de la Teheran a reiterat faptul că Republica islamică desfășoară un program în scopuri pașnice, fiind dispusă să-și supună activitățile nucleare supravegherii internaționale.

Pezeshkian propune crearea unui mecanism regional de securitate

Președintele iranian a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării unității între țările din regiune. Acesta a propus crearea unui mecanism regional de securitate pentru a garanta stabilitatea fără intervenția actorilor externi.

Premierul Narendra Modi (foto sus) a exprimat preocuparea Indiei cu privire la amplificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. Oficialul a susținut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului, potrivit agenției Irna.