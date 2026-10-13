Confuzie după blocarea circulației pe DN 7. Nu s-au rupt plase de pe versanți, ci o protecție a căzut de pe un pod feroviar, anunță DRDP Brașov.

UPDATE 13:27. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov precizează că informația legată de ”versanții” din Veștem este falsă. Nu s-au desprins ”mai multe plase de siguranță de pe versanți” pentru că acolo nici măcar nu sunt versanți, susține purtătorul de cuvânt al instituției, Robert Elekes.

”Incidentul s-a petrecut luni după amiază. O plasă a căzut de pe un pasaj care aparține CFR și care trece pe deasupra DN7 la Veștem. Ieri au intervenit colegii mei care au îndepărtat plasa ruptă și azi s-a închis circulația de către CFR. Ei sunt cei care au intervenit la pasaj pentru remedierea problemei”, a precizat Robert Elekes.

Știrea inițială. Incidentul grav s-a produs marți pe DN7. Autoritățile au anunțat că mai multe plase de siguranță care blochează căderile de pietre s-au desprins.

Pentru a nu se produce prăbușiri de bolovani și accidente pe șosea, autoritățile au oprit temporar circulația mașinilor.

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„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 258+500 de metri, în afara localității Veștem, județul Sibiu, s-au desprins de pe versanți mai multe plase de siguranță, iar pentru a permite consolidarea acestora, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Nu sunt autovehicule avariate sau persoane rănite”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

Se estimează reluarea normală a circulației pe parcursul dimineții.

Sursa foto: Captură DRDP Craiova