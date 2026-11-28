Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre dosarul în care este anchetat de DNA pentru luare de mită și a declarat că se așteaptă să fie trimis în judecată. Edilul spune că nu știe dacă procurorii mai audiază martori și că nu au apărut noutăți în anchetă, dar speră ca aceștia să ajungă la concluzia că este nevinovat.

Ciprian Ciucu se așteaptă să fie trimis în judecată

Întrebat în ce stadiu se află dosarul său de la Direcția Națională Anticorupție, Ciprian Ciucu a spus că nu are informații noi despre evoluția anchetei. Primarul Capitalei a afirmat că se așteaptă ca procurorii să decidă trimiterea sa în judecată, deși speră că aceștia vor constata că nu există motive pentru a ajunge în fața instanței.

Edilul a precizat că nu a mai urmărit în detaliu ancheta, întrucât nu au existat evoluții importante în ultima perioadă.

„Nu ştiu. Nimic nou sub soare. Aştept probabil să mă trimită în judecată. Se poate întâmpla oricând, mă aşteptam să se fi întâmplat până acum, că nu l-au făcut degeaba. Se poate întâmpla în primăvară, se poate întâmpla anul acesta.

Nu ştiu dacă mai audiază martori. Nu am mai dat nici eu foarte mare atenţie, pentru că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Trebuie să producă acele probe care să arate că sunt vinovat. Sper să îşi dea seama că sunt nevinovat şi să nu mai mă ducă în instanţă, dar dacă tot a fost făcut nu o să îl lase aşa”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Pentru ce este cercetat Ciprian Ciucu de DNA

Dosarul în care este vizat primarul Capitalei privește presupuse fapte de luare de mită din perioada în care acesta era primar al Sectorului 6.

Potrivit procurorilor DNA, Ciprian Ciucu ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar. Beneficiile ar fi constat în servicii de publicitate și consultanță electorală, oferite în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025.

Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost acordate în schimbul îndeplinirii unor atribuții de serviciu în cadrul procedurilor administrative referitoare la proiectul imobiliar.

În același dosar este vizată și jurnalista Denise Rifai, cercetată pentru instigare și complicitate la dare de mită. Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită, acuzații pe care le respinge.