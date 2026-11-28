Ilie Bolojan le-a ținut liberalilor o lecție despre onestitate și le-a explicat de ce românii s-au săturat de minciuni și ajung să voteze cu AUR. Într-un videoclip publicat de Raluca Turcan pe Facebook, fostul premier apare într-un discurs înflăcărat, montat pe fundalul unei melodii cu tonalitate lacrimogenă, în timp ce vorbește despre cât de important este ca PNL să nu mintă. Gândul a documentat în repetate rânduri declarații ale lui Bolojan contrazise de cifre oficiale, documente și chiar de prevederile legale. De la investițiile Hidroelectrica și procentele de absorbție din PNRR, până la promisiunea reducerii numărului de parlamentari și explicațiile despre protecția SPP, fostul premier a fost prins cu declarații care nu rezistă confruntării cu realitatea.

„PSD a vrut să țină PNL lângă el, lipit de el, din două motive politice: să aibă pe cine să dea vina, că la asta sunt dictori. La mințit nu te poți pune cu ei. De aia e bine ca PNL să nu mintă, că noi nu putem minți în fiecare zi, nu merge treaba asta. S-au săturat oamenii de minciuni, de aia votează cu AUR, votează împotrivă, nu-i mai interesează”, a declarat Ilie Bolojan în fața liberalilor.

Mesajul fostului premier este însoțit de o coloană sonoră cu tentă lacrimogenă, menită să amplifice emoția discursului despre onestitatea politică. În realitate, însă, arhiva declarațiilor publice ale lui Bolojan arată că fostul șef al Guvernului a făcut afirmații contrazise ulterior de datele oficiale sau de legislația în vigoare.

Gândul a documentat aceste situații și a prezentat, de fiecare dată, informațiile care contraziceau versiunea susținută de fostul premier.

5 octombrie 2025. Bolojan promitea transparență la Guvern, dar agenda sa publică era ținută la secret

Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Victoria cu imaginea unui om eficient, direct și transparent. În primele zile de mandat, premierul vorbea despre comunicare onestă, transparență instituțională și o relație deschisă cu cetățenii.

La 100 de zile de la instalarea Guvernului, Gândul a verificat însă cât de transparentă era, în realitate, activitatea premierului.

Concluzia: agenda publică a lui Ilie Bolojan nu oferea informații despre numeroase întâlniri importante pe care acesta le avea la Palatul Victoria. Pe site-ul Guvernului, unele zile apăreau fără niciun eveniment public programat, deși premierul primea reprezentanți ai unor instituții internaționale, investitori și oficiali străini.

Un exemplu a fost întâlnirea din 27 august 2025 cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Deși discuțiile aveau loc într-un moment important pentru evaluarea ratingului de țară al României, întâlnirea nu figura pe agenda publică a premierului.

Situația s-a repetat pe 30 septembrie, când Bolojan s-a întâlnit cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Jeroen Clicq. Pe agenda Guvernului apărea mesajul: „Nu există evenimente publice programate în această zi”.

Nici pe 1 octombrie agenda nu reflecta toate întâlnirile premierului. În realitate, acesta avusese discuții cu producători de carne de porc, despre finanțările europene prin programul SAFE și cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

5 mai 2026. Bolojan susținea că Hidroelectrica nu investește. Cifrele oficiale ale companiei l-au contrazis

În timpul moțiunii de cenzură, dar și cu câteva zile înainte, într-un videoclip publicat pe Facebook, Ilie Bolojan a acuzat Hidroelectrica de lipsa investițiilor în capacitățile de stocare a energiei.

„Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit”, declara Bolojan în plenul Parlamentului.

Premierul susținea inclusiv că investițiile în stocarea energiei ar fi putut reduce facturile românilor cu 20-30%.

Gândul a verificat afirmațiile folosind datele oficiale raportate chiar de companie la Bursa de Valori București. Rezultatul a contrazis declarațiile lui Bolojan.

În 2025, Hidroelectrica avea un buget de investiții aprobat de 822 de milioane de lei, din care a cheltuit 781 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, gradul de realizare a investițiilor a fost de aproximativ 95%.

Mai mult, pe segmentul de dezvoltare, compania a depășit bugetul aprobat: 208 milioane de lei investiți, față de 199 de milioane de lei planificați, adică o execuție de 105%. La capitolul retehnologizare, execuția a ajuns la 99%, cu investiții de 428 de milioane de lei din cele 433 de milioane aprobate. Și jurnalistul Patrick de Hillerin a demontat minciuna spusă de Bolojan, AICI.

Așadar, datele financiare oficiale ale companiei contraziceau direct imaginea unei Hidroelectrica ce preferă să stea pe profit în loc să investească.

19 iulie 2026. Gândul a amintit de promisiunea făcută de Bolojan. Promitea că pleacă de la șefia PNL dacă nu scade numărul parlamentarilor la 300. Parlamentul are în continuare 463 de membri

O altă promisiune făcută de Ilie Bolojan a fost cea referitoare la reducerea numărului parlamentarilor la 300, în conformitate cu rezultatul referendumului din 2009.

Pe 11 noiembrie 2024, într-un interviu acordat Digi24, la scurt timp după ce a preluat conducerea PNL, Bolojan anunța că își va da demisia din funcția de președinte al partidului dacă liberalii nu vor susține reducerea numărului de parlamentari.

„Dacă acest lucru nu va fi propus de PNL și nu va fi susținut cu toată forța în Parlament, eu nu mai am ce să stau în funcția de președinte al PNL, pentru că aici n-am venit să ocup niște funcții, ci am venit să încerc să dau niște soluții și nu pot face o reformă a statului”, declara Bolojan.

Acesta vorbea despre necesitatea ca politicienii să respecte aceleași reguli pe care le cer cetățenilor și susținea că reforma statului nu poate avea legitimitate fără reforma clasei politice.

„Tu nu poți să le ceri cetățenilor să facă ceva, ceea ce tu nu respecți. Nu merge această chestiune, pentru că din start o reformă a statului ar fi un eșec total”, mai spunea liderul liberal.

Gândul a revenit asupra promisiunii și a constatat că, la un an și opt luni de la declarație, numărul parlamentarilor nu fusese redus la 300. În Parlament erau în continuare 463 de aleși, iar Bolojan nu plecase de la conducerea PNL.

Referendumul invocat de fostul premier a avut loc pe 22 noiembrie 2009, la inițiativa președintelui de atunci, Traian Băsescu. 88,84% dintre participanți au votat pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300, iar 77,78% au susținut trecerea la un Parlament unicameral. Deși referendumul a fost validat, rezultatul său nu a fost pus în aplicare.

1 septembrie 2026. Bolojan susținea că România a absorbit peste 90% din granturile PNRR. În realitate, încasările reprezentau doar 64% din suma totală

O altă afirmație a fostului premier, verificată de Gândul, a vizat fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pe 1 septembrie 2026, la o zi după expirarea termenului pentru finalizarea jaloanelor și țintelor, Ilie Bolojan anunța că România a absorbit peste 90% din granturile disponibile și peste 95% din împrumuturile prevăzute în forma finală a PNRR.

Afirmația a fost confirmată public și de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a precizat că procentele respective reprezentau „estimări și asumpții”.

Gândul a verificat însă cifrele și a descoperit o diferență majoră între procentele prezentate public și banii încasați efectiv de România. Statul român primise doar 13 miliarde de euro din totalul de 20,11 miliarde de euro disponibile în forma finală a PNRR. Suma era compusă din 9,5 miliarde de euro granturi și 3,5 miliarde de euro împrumuturi.

Mai exact, România încasase aproximativ 64% din valoarea totală a fondurilor disponibile, nu peste 90%, așa cum susținea Bolojan. În plus, la acel moment, Comisia Europeană nu evaluase încă cererea de plată numărul 5, iar ultima cerere de plată nici măcar nu fusese depusă.

18 noiembrie 2026. Bolojan spunea că legea îl obligă să beneficieze de paza SPP. Prevederile legale îl contrazic

Cel mai recent episod documentat de Gândul este cel al scandalului „Nunta cu SPP”, după ce publicația a dezvăluit că mașina Serviciului de Protecție și Pază a fost folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea.

După izbucnirea scandalului, fostul premier a oferit explicații într-un interviu acordat Digi24, pe 17 noiembrie. Bolojan a susținut că respectarea prevederilor legale îl obliga să beneficieze de protecția SPP și după încheierea mandatului de prim-ministru.

„O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declarație în scris”, a afirmat Bolojan.

Fostul premier a mai explicat că protecția este asigurată permanent, indiferent de locul în care se deplasează sau de scopul deplasării. Numai că prevederile legale invocate nu susțin această explicație.

Gândul a verificat Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază. Articolul 14, alineatul 2, stabilește că persoanele îndreptățite să beneficieze de protecție sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Mai mult, alineatul 4 prevede că SPP poate asigura protecție și altor demnitari sau foști demnitari, cu aprobarea CSAT și la cererea acestora. Prin urmare, legea nu instituie o obligație generală pentru toți foștii premieri de a beneficia de protecție SPP.

Există inclusiv un precedent: Viorica Dăncilă, fost prim-ministru în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019, a renunțat la protecția SPP pentru o perioadă îndelungată, în timp ce se afla încă în funcție.

Așadar, în timp ce Ilie Bolojan le explică liberalilor că oamenii s-au săturat de minciuni și că PNL trebuie să fie un partid care spune adevărul, propriile sale declarații au fost contrazise în repetate rânduri de verificările Gândul. Ironia este că tocmai fostul premier care le predică liberalilor onestitatea a ajuns să ofere, de-a lungul timpului, mai multe exemple în care vorbele sale nu s-au potrivit cu documentele, cifrele și realitatea.