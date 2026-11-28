Capitala așteaptă de aproape șase ani să folosească cele 13 trenuri de metrou cumpărate de la producătorul francez Alstom cu peste 103 milioane de euro. Deși toate garniturile au ajuns în țară, niciuna nu a fost introdusă în circulație. Metrorex a calculat penalități de peste 73 de milioane de euro, iar noul termen pentru exploatarea întregului lot este 2027.

Ultimul tren a ajuns în București pe 13 noiembrie 2026. Prima garnitură fusese livrată încă din primăvara anului 2024. Până acum, însă, testele și procedurile de autorizare nu au fost încheiate, conform Economica.net.

Probleme la sistemele de tracțiune și frânare

Contractul a fost semnat pe 2 decembrie 2020 și prevedea livrarea celor 13 trenuri în 30 de luni. Garniturile ar fi trebuit să transporte călători din iunie 2023.

Metrorex a transmis că Alstom lucrează încă la reglarea programelor informatice care controlează tracțiunea și frânarea. Testele se desfășoară pe trenul numit „Giurgiu”, iar calendarul este stabilit împreună cu Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Instituția nu a oferit însă detalii despre stadiul autorizării, invocând clauzele de confidențialitate ale contractului de încercări încheiat cu producătorul.

Trenurile trebuie să parcurgă încă 34.000 de kilometri înainte să transporte pasageri

Finalizarea testelor actuale nu înseamnă că garniturile vor putea transporta imediat pasageri. Trenul de referință trebuie să parcurgă 10.000 de kilometri fără călători, iar fiecare dintre celelalte 12 garnituri trebuie să acumuleze câte 2.000 de kilometri.

În total, este necesar un parcurs de 34.000 de kilometri înainte ca trenurile să poată fi recepționate și introduse în exploatare.

Problemele tehnice au fost semnalate și de sindicaliști. Marian Artimon, liderul Unității Sindicatul Liber Metrou, a reclamat dificultăți ale sistemelor informatice, inclusiv situații în care trenurile nu răspundeau comenzilor sau ușile nu se deschideau.

Au existat și incidente în timpul testelor. În martie 2025, la o garnitură s-au desprins patru captatori de curent și un capac al unui panou de frână, în timp ce trenul circula cu 80 km/h. În februarie 2026, un mecanic ar fi rămas în mână cu butonul de acționare a frânei de siguranță.

Alstom a susținut că identificarea unor asemenea defecțiuni face parte din procesul de testare și validare.

Penalități de peste 73 de milioane de euro

Pentru întârzierile de livrare, Metrorex a facturat penalități de 73,25 milioane de euro până în octombrie 2026. Compania a executat și garanția de bună execuție, în valoare de aproximativ 10,3 milioane de euro, și a deschis mai multe procese pentru recuperarea sumelor.

Conflictul financiar are însă și o altă componentă: Metrorex înregistrează datorii de peste 260 de milioane de lei către Alstom pentru serviciile de mentenanță a trenurilor aflate deja în circulație.

Contractul de mentenanță, semnat în 2022, are o durată de 15 ani și o valoare de aproximativ 2,45 miliarde de lei. Au existat discuții privind compensarea creanțelor dintre cele două companii, dar acestea nu s-au concretizat.

Toate cele 13 garnituri ar putea circula în 2027

Documentele Ministerului Transporturilor indică anul 2027 drept noul termen pentru introducerea în exploatare a întregului lot.

Punerea în circulație ar permite scurtarea intervalelor dintre trenuri. Pe Magistrala 5, acestea ar putea ajunge la patru minute pe tronsonul comun și la opt minute pe ramificații, în timpul orelor de vârf.

Garniturile Bombardier folosite în prezent pe această magistrală ar putea fi redistribuite, inclusiv pe Magistrala 2.

Fiecare tren Alstom are șase vagoane și poate transporta aproximativ 1.200 de pasageri. Cele 13 garnituri însumează o capacitate de 15.600 de persoane.