În timp ce oamenii se pregătesc pentru sărbători, multe dintre animalele din jurul nostru se gândesc, de asemenea, la hrană. Mai exact, la stocarea hranei. Pentru a supraviețui lunilor de iarnă care urmează, multe specii au găsit modalități de a conserva bogăția verii cât mai mult timp posibil, scrie Popular Science.

Castorii: Frigiderul subacvatic

Inginerii naturii au, probabil, cea mai ingenioasă metodă de a-și păstra hrana proaspătă pe timpul iernii. Când apa se răcește, castorii depozitează frunze verzi hrănitoare și ramuri de copaci sub apă.

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„Rezervele de hrană – sau «plutele» – se află atât sub apă, cât și la suprafață; le poți vedea ieșind din apă, dar, în mare parte, castorii ascund ramuri și frunze comestibile sub apă și sub gheață. Astfel, pe timpul iernii, se pot scufunda și pot ronțăi proviziile pe tot parcursul sezonului rece”, explică Karen McDonald, specialistă în educație la Smithsonian Environmental Research Center.

Hrana lor poate include diverse specii, de la salcie și plop până la plopul american și arțar. Păstrând hrana sub apă, castorii o feresc de privirile prădătorilor tereștri, precum coioții sau lupii. Această versiune de „frigider” a castorilor menține, de asemenea, frunzele proaspete.

Castorii consumă o cantitate mare de energie pentru a crea aceste rezerve subacvatice și trebuie să găsească un echilibru între energia cheltuită și cantitatea de hrană stocată.

Ciocănitorile de stejar

La fel ca veverițele și multe alte păsări, ciocănitorile de stejar își fac provizii de nuci și ghinde în trunchiurile copacilor. Spre deosebire de veverițe, însă, ele trăiesc în grupuri familiale care întrețin în mod activ aceste stocuri uriașe. Aceste „hambare” pot dăinui chiar și pe parcursul mai multor generații.

„Este una dintre cele mai neobișnuite structuri sociale din lumea păsărilor. Ele practică poliginandria – sau reproducerea cooperativă”, explică McDonald.

Un grup de ciocănitori de ghinde poate număra până la 15 indivizi. Acestea nu trăiesc în perechi monogame, ci se implică în ceea ce McDonald descrie drept o „petrecere de împerechere”. Frații dintr-o familie zboară și găsesc un copac în care se află surori dintr-o altă familie.

„Practic, două familii diferite se întâlnesc și încep un fel de dans al împerecherii”, explică McDonald. „Toți frații se împerechează cu toate surorile, ceea ce transformă totul într-un sistem de împerechere colectiv.”

Ciocănitorile își apără teritoriul și sapă mii de găuri, dispuse geometric, în trunchiurile copacilor, pentru a depozita ghindele. Ele aleg o ghindă, apoi o mută dintr-o gaură în alta până când găsesc locul potrivit. Pe măsură ce ghindele se usucă și se micșorează, păsările le rearanjează pentru a se potrivi perfect în spațiile respective.

„Elementul care sudează grupul este investiția pe care o fac în copacul lor plin de găuri – un adevărat hambar. Este nevoie de multe generații pentru a construi și a dezvolta aceste depozite”, spune McDonald.

Veverițele zburătoare

Putem spune că ele sunt exemplul clasic de animale care își stochează hrana pentru iarnă. Unele veverițe pot îngropa până la 3.000 de nuci într-un singur sezon. Veverița cenușie are obiceiul de a îngropa nuci și ghinde în sute de locuri diferite.

Însă veverițele zburătoare folosesc o tehnică suplimentară de stocare, numită „depozitare centralizată”. Ele își adună nucile într-o singură grămadă mare, plasată în diverse scorburi, crăpături, fisuri sau bifurcații ale copacilor – un fel de cămară, asemenea celei dintr-o locuință.

„Depozitarea centralizată le permite să reducă timpul și energia consumate pentru a căuta hrană; în plus, scade riscul de a fi atacate de prădători atunci când merg să se hrănească”, explică McDonald.

Totuși, această metodă de stocare are și dezavantaje. Hrana se poate altera în „cămară” sau poate fi furată de alte animale înfometate. De aceea, pe lângă depozitarea centralizată, veverițele zburătoare își mai ascund rezerve și în locuri diferite, ceea ce le asigură supraviețuirea. De asemenea, în lunile reci, aceste veverițe preferă să stea cât mai aproape una de alta. Deși, în cea mai mare parte a anului, duc o viață solitară, iarna se adună în grupuri (numite uneori „colonii”) de patru până la doisprezece indivizi, pentru a-și împărtăși căldura corporală.