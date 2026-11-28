Europarlamentarul PNL și fostul premier desemnat Siegfried Mureșan îi reproșează premierului Luca Niculescu că nu a acordat suficientă atenție dialogului cu liderii principalelor state europene și că a prioritizat discuțiile cu parteneri din afara Uniunii Europene. Potrivit liberalului, șeful Guvernului a discutat până acum doar cu doi dintre cei 26 de omologi europeni. Criticile vin în contextul negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE, aferent perioadei 2028-2034, din care România ar putea primi aproximativ 60 de miliarde de euro.

Într-o postare publicată pe Facebook, Siegfried Mureșan susține că premierul Luca Niculescu nu a avut convorbiri cu liderii Germaniei, Italiei, Spaniei și Poloniei. De asemenea, europarlamentarul afirmă că șeful Guvernului nu a discutat nici cu președintele sau premierul Franței.

„Până acum, premierul Niculescu a dialogat doar cu doi dintre ceilalți 26 de șefi de guvern din celelalte state din Uniunea Europeană și cu niciunul dintre liderii celor cinci mari state membre ale UE. Nu a avut nicio convorbire cu cancelarul Germaniei, cu premierul Italiei, cu premierul Spaniei și nici cu premierul Poloniei. Nu a dialogat nici măcar cu președintele sau premierul Franței, țară în care a fost ambasador al României timp de peste șase ani”, a scris Siegfried Mureșan.

Liberalul consideră că premierul ar fi trebuit să acorde prioritate discuțiilor cu partenerii europeni, în condițiile în care urmează negocieri importante privind bugetul Uniunii Europene.

România ar putea primi 60 de miliarde de euro din viitorul buget european

Europarlamentarul atrage atenția asupra mizei negocierilor pentru bugetul multianual al UE din perioada 2028-2034, din care România ar putea beneficia de aproximativ 60 de miliarde de euro, potrivit estimării invocate de acesta.

„În condițiile negocierilor dure privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, din care România ar putea primi circa 60 de miliarde de euro, era mai important ca premierul României să dialogheze cu partenerii noștri din state europene cu care se negociază bugetul, înainte de a vorbi cu alți parteneri externi”, a transmis Siegfried Mureșan.

Criticile liberalului vin după ce premierul Luca Niculescu a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul demersurilor de intensificare a relațiilor bilaterale, cu accent pe componenta economică.

Siegfried Mureșan, acuzații și la adresa lui Marian Neacșu

În aceeași postare, europarlamentarul PNL a făcut referire și la rolul vicepremierului Marian Neacșu în Executiv. Mureșan susține că acesta ar fi preluat conducerea de facto a Guvernului, în timp ce premierul nu ar avea suficientă experiență în politica internă.

„Înțeleg că i-a delegat lui Marian Neacșu conducerea de facto a Guvernului, fiindcă nu are experiență în politica internă, dar credeam că are experiență în politica externă”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a făcut astfel referire la experiența diplomatică a lui Luca Niculescu, care a fost ambasadorul României în Franța timp de peste șase ani.