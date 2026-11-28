Constructorul auto german Mercedes-Benz va relansa programul de plecări voluntare destinat angajaților din afara zonelor de producție. Plățile compensatorii oferite celor care decid să părăsească grupul pot ajunge la sute de mii de euro, în funcție de vârstă, vechime și grila salarială. Potrivit publicației germane Handelsblatt, acțiunea va începe de la 1 decembrie 2026.

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Programul se va desfășura pe o perioadă de zece luni, până la finele lui septembrie 2027. Un purtător de cuvânt al Mercedes-Benz a confirmat intervalul de desfășurare pentru publicația germană, dar compania a refuzat să comenteze detaliile financiare ale pachetelor de compensare.

De ce recurge Mercedes-Benz la plecări voluntare

Decizia vine pe fondul presiunilor asupra veniturilor, vânzărilor și profitabilității grupului, evoluția afacerilor din China fiind în mod special sub așteptări. Încă din 2025, compania derulează programul de reducere a costurilor „Next Level Performance” (NLP).

Deoarece angajații din Germania beneficiază de un acord de protecție a locurilor de muncă valabil până la sfârșitul anului 2034, concedierile din motive economice sunt excluse, iar conducerea mizează exclusiv pe plecări voluntare. O primă etapă a acestui mecanism, adresată personalului administrativ și din dezvoltare, a fost deja aplicată între aprilie 2025 și martie 2026.

Angajații nu pot fi obligați să plece

30.000 de angajați din afara liniilor de producție pot alege să plece din companie. Pe lângă personalul administrativ, maiștri, șefi de echipă și șefi de departament, programul include, în premieră, și șefii de divizie. Condiția de eligibilitate este o vechime de peste trei ani în companie la data de referință 1 decembrie 2026.

Participarea este strict voluntară, iar angajații nu pot fi obligați să plece. Totodată, principiul funcționează în ambele sensuri: pentru a nu pierde specialiști esențiali în domenii-cheie, Mercedes-Benz își rezervă dreptul de a respinge anumite cereri de plecare.

Valoarea plăților compensatorii, pe categorii de vârstă și vechime

Pentru angajații cu vârsta de până la 56 de ani, pachetul compensatoriu este format dintr-o sumă de bază și o plată suplimentară raportată la salariu. De exemplu, un angajat în vârstă de 52 de ani primește o sumă de bază de 22.500 de euro, la care se adaugă echivalentul a 40 de salarii brute lunare (cu un prag minim garantat de 17.500 de euro).

Cei care semnează acordul de încetare până la sfârșitul lunii martie 2027 beneficiază și de așa-numitul „bonus turbo”: un supliment de 10% aplicat la suma dintre baza fixă și plata suplimentară (minimum 17.500 de euro), plus încă șase salarii lunare. Potrivit Handelsblatt, pentru un inginer de 52 de ani (încadrat în grilele salariale 13–17) arată valori considerabile:

Între 274.000 și 340.000 de euro brut fără bonusul turbo;

Între 339.000 și 422.000 de euro brut dacă opțiunea este exprimată până la finalul lunii martie 2027.

În cazul angajaților cu vârsta de până la 39 de ani, criteriul determinant este vechimea în muncă. După 13 ani petrecuți în cadrul Mercedes-Benz, un salariat are dreptul la un bonus de bază de 17.500 de euro, plus 18 salarii brute lunare. Potrivit estimărilor jurnaliștilor germani, acest lucru se traduce prin:

Între 131.000 și 160.000 de euro pentru un inginer, respectiv între 186.000 și 226.000 de euro cu bonusul suplimentar de rapiditate;

Până la 100.000 de euro pentru un asistent administrativ, suma urcând până la 144.000 de euro cu bonusul turbo inclus.

Cinci luni de concediu plătit la finalul contractului

Pe lângă sumele compensatorii directe, toate acordurile de încetare a contractului prevăd o perioadă de preaviz cu scutire de la muncă: angajații intră în concediu plătit timp de cinci luni. Cei care preferă totuși să își continue activitatea în acest interval de cinci luni vor fi remunerați cu 1,5 ori salariul lunar.