Un leopard care a devenit viral datorită obezității sale extreme a primit în sfârșit permisiunea de a renunța la dietă. Îngrijitorii de la grădina zoologică consideră că este prea bătrân pentru a mai slăbi, relatează Daily Mail.

Pan Baobao, în vârstă de 19 ani, este cel mai faimos locatar al Grădinii Zoologice Panzhihua, din provincia chineză Sichuan. El a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume în 2024, după ce vizitatorii au distribuit online imagini cu felina sedentară și burta sa proeminentă. Burtica lui Pan Baobao atârna atât de mult, încât îi deforma chiar și petele de pe blană.

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Deși majoritatea oamenilor s-au amuzat pe seama proporțiilor leopardului, unii au considerat situația îngrijorătoare și au semnalat grădinii zoologice probleme legate de bunăstarea animalului.

Luând măsuri imediate, îngrijitorii l-au supus pe Pan Baobao unei diete și i-au introdus o minge în țarc, sperând să-l ajute să scape de surplusul de greutate. După ce rația sa generoasă de carne de vită și pui a fost redusă drastic, Pan Baobao a slăbit considerabil, fotografiile din acea perioadă arătându-l într-o formă mult mai zveltă.

Pan Baobao a primit permisiunea de a renunța la dietă

Însă, personalul a decis acum să-l lase pe Pan Baobao să se bucure de bătrânețe în liniște și cu răsfățul culinar de rigoare.

Zhang Songwen, de la Grădina Zoologică Panzhihua, a declarat: „Nu înseamnă că nu îi mai monitorizăm dieta, dar animalul îmbătrânește și nu ar trebui să mai slăbească. Animalele sunt, de fapt, ca oamenii. Pe măsură ce înaintează în vârstă, pielea lor devine mai lăsată. În această etapă, cel mai important lucru este să-i menținem starea generală și să ne asigurăm că este sănătos. Nu doar că trebuie să mănânce suficient, dar are nevoie și de o nutriție adecvată.”

În prezent, Pan Baobao primește zilnic peste 500 de grame de carne de vită, la care se adaugă o porție de carne de pui. În urma unui control veterinar recent, s-a constatat că felina se bucură de o stare bună de sănătate, mai scrie sursa citată anterior.

Zhang a adăugat: „Atâta timp cât greutatea îi rămâne stabilă și are o stare de spirit bună, aceasta este cea mai bună condiție pentru el.”

Popularitatea leopardului a atras la grădina zoologică vizitatori din întreaga Chină, acesta devenind principala atracție. În aprilie 2025, autoritățile locale din domeniul turismului l-au numit chiar director onorific de turism. Deocamdată, însă, îngrijitorii spun că prioritatea este să se asigure că leopardul, ajuns la o vârstă înaintată, își va petrece restul vieții în confort.