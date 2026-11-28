Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, s-a întâlnit sâmbătă la Istanbul cu președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas. Departe de a fi o bilaterală obișnuită, evenimentul este unul istoric pentru relațiile dintre cele două țări deoarece reprezintă prima vizită oficială și întrevedere la nivel de șefi de stat dintre cele două țări după criza din Cipru, din 1974.

Întâlnirea este una importantă având în vedere că cei doi vecini, ambii membri NATO, rămân în dispută în continuare pentru granițele maritime și zonele de exploatare a energiei din Marea Egee și Estul Mediteranei. Întrevederea are loc la doar câteva zile după reluarea lucrărilor la legătura electrică Grecia-Cipru, cunoscută sub numele de Marele Interconector Maritim.

Întrevederea a fost organizată la solicitarea expresă a președintelui Recep Tayyip Erdoğan, anunțul oficial fiind făcut de șeful Direcției de Comunicare a Președinției turce, Burhanettin Duran.

Deși premierii celor două state au avut întâlniri frecvente în ultimii ani, la nivelul funcției prezidențiale nu a mai existat o vizită bilaterală oficială în Turcia de peste cinci decenii. În 2017, Erdoğan a efectuat o vizită istorică la Atena, prima a unui președinte turc în Grecia după 65 de ani, însă gestul nu a fost reciproc până acum.

Potrivit Constituției Greciei, președintele are în mare parte o funcție ceremonială, iar politica externă a statului este dictată de către guvernul de la Atena.

Această întâlnire confirmă eforturile diplomatice recente dintre Atena și Ankara de a menține un climat de destindere și cooperare în Marea Egee și Mediterana de Est, în ciuda disputelor teritoriale și energetice nerezolvate, inclusiv problema divizării Ciprului.