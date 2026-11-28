Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre nevoia de a proteja femeile care sunt victime ale abuzurilor și de a lua măsuri mai ferme împotriva celor care le agresează. Acesta a spus că lupta împotriva violenței asupra femeilor trebuie să fie o prioritate pentru toate instituțiile statului. Prezent la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, ministrul a cerut legi mai bune, o implicare mai serioasă din partea autorităților și programe care să prevină astfel de fapte. Radu Marinescu a subliniat că violența domestică și orice formă de agresiune împotriva femeilor sunt inacceptabile.

„Spunem nu violenței împotriva femeilor, spunem nu violenței domestice și cerem ca organele judiciare și toate instituțiile implicate să prioritizeze combaterea acestui fenomen. Violența domestică, violența împotriva femeilor este un lucru inacceptabil”, a susținut Radu Marinescu.

Ministrul Justiției spune că va contribui la oprirea acestui fenomen

Ministrul a spus că Ministerul Justiției se va implica în lupta împotriva violenței și va sprijini măsurile prin care victimele să fie protejate. Radu Marinescu a vorbit despre nevoia de a schimba unele legi, de a face instituțiile să intervină mai eficient și de a pune mai mult accent pe educație și prevenție, pentru a împiedica astfel de cazuri.

De asemenea, oficialul a subliniat că violența, indiferent de forma ei, nu trebuie acceptată și că autoritățile vor lua măsuri pentru a combate aceste fapte.

„Prin lege, prin reacție instituțională, prin educație, prin prevenție, prin politici publice responsabile vom reuși să oprim acest fenomen nociv. Justiția nu tolerează violența împotriva persoanelor care sunt vulnerabile, nu tolerează violența împotriva femeilor, nu tolerează infracțiunile și că vom lua măsuri”, a afirmat Radu Marinescu.

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Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor a fost pe 25 noiembrie

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor este marcată în fiecare an pe 25 noiembrie, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Data a fost aleasă în memoria surorilor Mirabal, trei activiste politice din Republica Dominicană, asasinate la 25 noiembrie 1960, în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

ONU a instituit oficial această zi prin Rezoluția 54/134, adoptată în 1999, cu scopul de a atrage atenția asupra violenței îndreptate împotriva femeilor și de a încuraja guvernele, instituțiile și organizațiile internaționale să intensifice eforturile pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.

În 2025 au fost înregistrate peste 60 de cazuri de femicid

În România, numărul femeilor ucise în contexte de violență de gen continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare. În prezent, 37 de femei au fost ucise de parteneri sau soți de la începutul anului. Anul trecut, în medie, la fiecare trei zile un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. În 2025 au fost înregistrate 63 de cazuri de femicid, conform unei analize Snoop.

Femicidul reprezintă uciderea deliberată a unei femei sau fete, de cele mai multe ori de către un bărbat, inclusiv de către partenerul actual sau fostul partener.