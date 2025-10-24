Consilier AUR și prietenul bolnav de cancer, victimele accidentului de la Suceava, în care un TIR a lovit o mașină din sens opus, pe „Drumul Morții”

Un accident cumplit a avut loc azi pe DN2, considerat una dintre cele mai periculoase șosele din România. În acest accident, doi bărbați și-au pierdut viața, după ce un TIR s-a răsturnat peste mașina în care aceștia se aflau. Printre victime se află, deci, Vasile Ungureanu, consilier AUR din județul Suceava, care se întorcea de la Iași cu un prieten bolnav, după o ședință de chimioterapie.

Tragedia s-a produs pe DN2, zis și „Drumul Morții”, din cauza numărului mare de accidente. Șoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat peste autoturismul în care se aflau cei doi bărbați, despre a căror identitate a precizat Realitatea Plus. Impactul a fost devastator. Autoturismul a fost total strivit, iar echipele de intervenție venite la fața locului au constatat decesul.

La volanul autoturismului era Vasile Ungureanu (42 de ani), consilier local AUR în județul Suceava. Politicianul se întorcea de la Iași, unde își însoțise un prieten diagnosticat cu cancer la o nouă ședință de tratament cu citostatice.

În dreapta sa se afla bărbatul de 39 de ani, prietenul care l-a rugat să-l ducă acasă după spital. Amândoi au murit pe loc în urma impactului.

Vezi imagini cu accidentul fatal AICI!

Autorul recomandă:

Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus