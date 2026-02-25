Prima pagină » Actualitate » Scandal între consilierul lui Bolojan și oponentul din partid al premierului. Thuma: „E consilier ca să nu rămână șomer”

25 feb. 2026, 16:07, Actualitate
Continuă scandalul dintre Vlad Gheorghe și Hubert Thuma, pe tema referendumului privind asimilarea județului Ilfov în București. Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone, dar și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”. Conflictul a degenerat, iar cei doi au început să se jignească.

Continuă conflictul dintre Vlad Gheorghe și Hubert Thuma

Consilierul onorific susține că un astfel de referendum ar trebui să vizeze direct reorganizarea administrativă și nu teme secundare, susținând ideea unui „Un Singur București”.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a afirmat acesta. Ulterior, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a declarat pe Facebook că este „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”, a scris Gheorghe, pe Facebook, marți.

Vlad Gheorghe a fost întrebat și miercuri, la Digi24, despre propunerea sa. Consilierul onorific al premierului a declarat că subiectul a fost abordat în discuții pe care le-a purtat atât cu Bolojan, cât și cu primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

„De fiecare dată când a existat o astfel de discuție privind un referendum, am susținut-o, pentru că este o temă de actualitate pentru locuitorii din Ilfov și București.

Am discutat cu premierul despre mai multe propuneri, atunci când a existat această dezbatere în timpul campaniei electorale de la București. (…) Nu vreau să îi pun cuvinte în gură, cu atât mai puțin să vorbesc despre discuții care nu sunt în spațiul public. A fost un subiect pe care l-am discutat atât cu premierul, cât și cu Ciprian Ciucu”, a precizat acesta.

Hubert Thuma: ”Nu mă simt vizat de afirmația unui consilier care a ajuns consilier ca să nu rămână șomer”

La rândul său, Hubert Thuma, invitat la același post de televiziune, a transmis că atitudinea lui Vlad Gheorghe lasă de dorit și l-a ”înțepat” pe acesta, susținând că ”a ajuns consilier ca să nu rămână șomer”.

„Pentru jumătate de milion de oameni, Ilfov este acasă. Atitudinea domnului consilier lasă de dorit. Cred că este bine să le amintim tuturor că Ilfov este un județ important și contribuie semnificativ la PIB-ul României. (n.r. despre afirmația lui Vlad Gheorghe cu rivire la „baronii locali”) Nu mă simt vizat de afirmația unui consilier care a ajuns consilier ca să nu rămână șomer după ce s-a retras din campanie (n.r. campania pentru alegerile locale din București).

Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Nu am cerut niciodată privilegii; cerem corectitudine, echilibru și un parteneriat real cu Bucureștiul. Oamenii care locuiesc în Ilfov, dar lucrează în București, pun o presiune considerabilă pe autoritățile din Ilfov. Sunt multe servicii pe care trebuie să le oferim cetățenilor care contribuie la bugetul Capitalei, nu la cel al Ilfovului”, a transmis Thuma.

