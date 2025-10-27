Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe

Inspectorii de la Consiliul Concurenței au descins la șase supermaketuri din România, care activează pe piața comercializării produselor alimentare. Controlul a vizat, mai ales, segmentul lactatelor.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au verificat modul în care marile supermarket-uri din România respectă prevederile legii privind practicile comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar (Legea nr. 81/2022) în relaţiile cu producătorii de lapte şi produse lactate.

Retailerii inspectaţi comercializează produse de consum curent preponderent alimentare prin intermediul mai multor formate de magazine, respectiv cash & carry (Metro Cash & Carry România SRL, Selgros Cash & Carry SRL), hypermarket (Auchan România SA, Carrefour România SA, Kaufland România SCS) şi supermarket (Mega Image SRL).

„Aceste demersuri au fost iniţiate în urma informaţiilor obţinute în cadrul studiului privind piaţa laptelui şi a produselor lactate, aflat în derulare.

Indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul şi vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele stabilite de lege, aplicarea cumulativă de remize şi risturne ce pot depăşi plafonul de 20% stabilit de lege, întârzierea recepţiei şi a întocmirii documentelor de recepţie a produselor alimentare, impunerea furnizorilor unor plăţi pentru listarea produselor, posibilităţii de delistare în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile”, se explică în comunicat.

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/633 şi are ca scop prevenirea şi sancţionarea practicilor comerciale neloiale în relaţiile dintre comercianţi şi furnizorii de produse agricole şi alimentare, menţionează sursa citată.

Consiliul Concurenţei subliniază că inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici de concurenţă neloială. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

„În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea legislaţiei care interzice practicile comerciale neloiale, companiile implicate riscă o amendă de până la 600.000 lei sau 1% din cifra de afaceri, iar autoritatea poate dispune măsuri pentru interzicerea săvârşirii faptei”, precizează autoritatea de concurenţă.

FOTO: Facebook/Envato

