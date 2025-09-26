La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie

Președintele Nicușor Dan a surprins joi seara, la Digi24, cu o afirmație despre rolul serviciilor secrete în România. Șeful statului a spus deschis că Serviciul Român de Informații (SRI) a avut un cuvânt greu de spus nu doar în zona securității, ci și în politică, economie și luarea deciziilor.

„S-o spunem foarte direct, am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”, a declarat Nicușor Dan. (VEZI AICI)

Afirmația a ridicat numeroase semne de întrebare, iar Gândul a cerut explicații de la doi specialiști – un fost ministru al Justiției și un analist economic.

Tudorel Toader: „Pre ședintele s-a referit probabil la protocoale”

Fost ministru al Justiției și judecător la Curtea Constituțională timp de două mandate, Tudorel Toader a comentat în exclusivitate pentru Gândul declarația șefului statului. El a legat-o de binecunoscutele protocoale dintre SRI și instituții din Justiție.

„Să ne gândim la perioada când existau acele protocoale între SRI și Parchetul General, pe care le-am desecretizat. N-am de unde să știu, dar poate președintele Nicușor Dan la acelea s-a referit”, a spus Tudorel Toader.

Protocoalele au fost desecretizate în perioada în care Toader conducea Ministerul Justiției și au arătat modul în care Serviciul Român de Informații colabora cu DNA, Parchetul General sau Înalta Curte, influențând dosare și decizii.

Adrian Negrescu: „Ofi țerii SRI au fost trimiși în institu ții-cheie”

Pentru a explica dimensiunea economică a afirmațiilor președintelui, Gândul a discutat cu analistul Adrian Negrescu. Acesta a arătat că prezența ofițerilor SRI în instituții-cheie ale statului a fost și este o practică reală și vizibilă.

„Președintele țării vorbește despre detașarea unor ofițeri ai serviciilor secrete la ANAF, la companii publice de importanță strategică, la tot felul de instituții publice care, într-un fel sau altul, guvernează sau monitorizează ceea ce se întâmplă în zona economică. Și mă refer aici de la Consiliul Concurenței, la ANRE, la ANCOM, instituții fundamentale ale statului”, a spus Negrescu.

Negrescu a amintit că în trecut, o parte dintre ofițerii SRI au fost detașați la Fisc pentru a sprijini lupta împotriva evaziunii. Doar că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

„Noi am avut și exemplul ANAF. În trecut, acum câțiva ani, am detașat o mulțime de oameni din SRI, cu scopul de a reduce evaziunea fiscală. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă, colectarea a înregistrat în continuare recorduri negative la nivel european. Deci nu întotdeauna implicarea serviciilor secrete îți poate aduce un câștig”, a subliniat analistul economic.

