Bianca Dogaru
21 ian. 2026, 12:03, Actualitate
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă

Românii care comandă produse online din afara Uniunii Europene vor plăti și mai mult pentru fiecare colet. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet, introdusă la începutul anului, se va aplica și o taxă vamală suplimentară. 

Potrivit unei analize Deloitte, România și Italia au fost primele țări din UE care au introdus taxa logistică pentru coletele cu valoare sub 150 euro. Aceasta se aplică fiecărui colet livrat în România, indiferent prin ce stat intră în Uniunea Europeană. Până acum, aceste colete erau scutite de taxe.

De la jumătatea anului 2026, la această taxă de 25 de lei se va adăuga și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare colet. Măsura a fost decisă la nivel european și va fi aplicată în toate statele membre. Autoritățile spun că noile taxe sunt necesare din cauza numărului foarte mare de colete ieftine care ajung zilnic în UE. În același timp, comercianții europeni reclamă concurența neloială.

”În aceste condiţii, toţi operatorii de pe lanţul unei tranzacţii de comerţ electronic trebuie să acţioneze rapid pentru evaluarea impactului taxei logistice şi pentru conformare, respectiv să ia măsuri pentru a implementa, administra şi pentru a găsi soluţii de gestionare a taxei logistice în viitor, mai ales în perspectiva intrării în vigoare a taxei vamale de trei euro/articol, de la jumătatea acestui an. În urma aplicării celor două taxe, concomitent, va creşte semnificativ costul pentru comercianţii extra-comunitari care vând online în Uniunea Europeană, iar bugetul consumatorilor europeni va fi afectat în consecinţă,” se arată în analiză. 

Sursa foto: Profimedia

