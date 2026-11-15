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Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
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Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al organizației municipale București a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), în cadrul unui eveniment în care au fost desemnate și noile conduceri ale filialelor din toate cele șase sectoare ale Capitalei. După ce a obținut o majoritate covârșitoare de voturi, noul lider al organizației din Capitală a anunțat că următorul obiectiv politic al formațiunii este câștigarea Primăriei Capitalei.

Mesajul lui Gheorghe Piperea despre înnoirea clasei politice

Proaspăt ales președinte al AUR București, europarlamentarul Gheorghe Piperea a vorbit despre reprezentarea cetățenilor și despre necesitatea deblocării ascensorului social, astfel încât liderii să fie selectați pe baza meritului.

„Într-o democrație reprezentativă, așa cum ar trebui să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor,pentru popor. Elitele nu pot să se automandateze pentru a conduce un popor fără a împinge societatea în totalitarism. Cu atât mai rău devine viitorul unei societăți ca a noastră atunci când aceste elite sunt fabricate în laboratoarele serviciilor secrete sau impuse de marile corporații tranzacționale”, a declarat Gheorghe Piperea.

Acesta a avertizat asupra efectelor blocării accesului oamenilor cu merite la funcțiile de conducere.

„Dacă ascensorul social funcționează, elitele pot fi primenite. Iar noile elite, aduse la conducerea societății din rândurile maselor populare, pot menține în viață un set de idei, valori și principii care să o facă funcțională și viabilă. Dar când ascensorul social e blocat, nu mai este posibilă primenirea”, a susținut Gheorghe Piperea.

Discursul lui George Simion și susținerea pentru candidatura lui Gheorghe Piperea la Primăria Capitalei

În deschiderea evenimentului, președintele AUR, George Simion, a vorbit despre necesitatea unei schimbări administrative în București, criticând actuala conducere a Capitalei și modul în care a fost gestionată autorizarea protestului organizat cu o zi înainte.

„În București, teoretic, lumea trăiește bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg printre oameni, o văd. Bucureștenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai zvonisticii și ai grupurilor de interese care răspândesc ceea ce au răspândit televiziunile la mitingul de ieri.

Este timpul pentru o schimbare în București. Domnul Ciucu, cel care nu voia să autorizeze mitingul nostru, tocmai pentru ca acesta să nu aibă amploare, zice că este un primar liberal. Este el un primar liberal? Nu! Este el un primar democrat?Nu! Ce este domnul Ciucu? Mincinos! Știți autorizația aia cu 50 de persoane, da? Userist, trădător și penal. Asta o spun faptele lui de la Sectorul 6. Însă e important să arătăm alternativa noastră. Care este alternativa noastră la acest regim care interzice manifestările, care ține blocat Bucureștiul, care nu are soluții?”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Liderul formațiunii și-a exprimat încrederea în echipele desemnate la nivelul celor șase sectoare și i-a cerut noului lider al organizației municipale să ducă partidul pe primul loc în București.

„Am încredere în echipele de conducere de la nivelul celor șase sectoare și în voi toți ceilalți care reprezentați cu cinste AUR. Domnule Piperea, să ne reprezentați cu cinste și să duceți AUR și la București, acolo unde îi este locul, pe primul loc!”, a transmis George Simion.

Gheorghe Piperea, candidat la primăria Capitalei

La rândul său, liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a anunțat că Gheorghe Piperea, votat de cei 600 de participanți la reuniune, va fi și candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Sunt foarte fericit că, prin efortul vostru, al celor care ați început de mult, astăzi este o zi în care consolidăm aceste organizații de sector și ne întărim foarte mult imaginea. Ne sporim șansele de a aborda următoarele alegeri cu șanse reale de a câștiga Primăria Capitalei. Facem acest lucru prin cooptarea domnului profesor Piperea la conducerea Organizației Municipiului București, care, după cum bine știți, va și candida pentru a obține fotoliul de primar general. Și asta vă doresc, domnule profesor! Știți că îi aveți aproape atât pe mine, cât și pe toți cei 600 de oameni care astăzi v-au votat. Vă urez să ajungeți primar general și să schimbați fața Bucureștiului în bine”, a afirmat Mihai Enache.

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