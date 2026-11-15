Momentul în care marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului lovit de dronă, în Marea Neagră. Este una dintre cele 3 nave comerciale afectate în zona de ancoraj de la Sulina

Trei nave comerciale străine au fost lovite de drone, în apropierea coastelor României. În imaginile de mai sus se poate observa cum marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului Ali Najahov, după ce nava a fost afectată de dronă. Petrolierul transporta aproape 6.000 de tone de motorină. Un membru al echipajului a informat prin stația maritimă că nava a fost lovită.

Momente de spaimă pentru mai multe echipaje, noaptea trecută. Petrolierul Ali Najahov, care transporta aproape 6.000 de tone de motorină, a fost lovit de o dronă în apropierea gurilor Dunării. Incendiul izbucnit pe punte a fost stins de echipaj. Nava se îndrepta spre Ucraina și este una dintre cele 3 ambarcațiuni atacate în aceeași seară.

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Primul atac a vizat petrolierul grecesc Evia Petrol V, în apropiere de Sulina, la ora 21:10. Ulterior, au fost lovite cargoul Marsol (ora 21:45) și petrolierul Ali Najahov (ora 23:50). În videoclipul de mai sus se poate observa cum marinarii de pe nava Ali Najahov se luptă să stingă incendiul cauzat de atacul cu dronă. În același timp, pe filmare se aude cum un alt membru al echipajului discută prin stația maritimă, informând despre incident. Incendii au fost izbucnite și la bordul celorlalte nave, fiind stinse tot de echipaje.

Comandorul Lucian Grigorescu, șeful Direcției Hidrografice Maritime, a explicat că zona este un loc obișnuit de ancorare pentru navele care urmează să intre pe brațul Sulina.

„Este zona de ancorare către Sulina, între Sfântul Gheorghe şi Sulina, nu intersectează drumurile recomandate. De obicei acolo se ancorează înainte ca navele să intre pe braţul Sulina”, explică comandor Lucian Grigorescu, şeful Direcției Hidrografice Maritime, arată Observator.

Cum arată petrolierul după atacul cu dronă

Noile imagini de pe petrolierul Ali Najafov arată avariile provocate de atacul cu dronă și incendiul izbucnit la bord. Puntea și instalațiile navei au fost afectate de flăcări și fum. Explozia a deformat structurile metalice și panourile de protecție ale navei. După atac, membrii echipajului au inspectat zonele avariate pentru a evalua pagubele, arată Ziua de Constanța.

Sursă foto: Ziua de Constanța

Sursă video: Facebook/Constanța Info