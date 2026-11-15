Schimb de replici acide între Mihai Gâdea și Dragoș Pătraru: „Nu vreau să-l jignesc, săracu’” / „Un adevărat domn”. De la ce au pornit contrele dintre cei doi jurnaliști

Mihai Gâdea și Dragoș Pătraru și-au lansat replici acide de la distanță, după ce realizatorul Antena 3 a făcut un comentariu ironic la adresa jurnalistului de la „Starea Nației”. Pătraru a reacționat printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care i-a întors replica lui Gâdea și l-a ironizat la rândul său.

Schimbul de replici a pornit de la o ediție a emisiunii lui Mihai Gâdea, în care invitat a fost liderul PSD, Sorin Grindeanu. În timpul discuției, realizatorul Antena 3 l-a întrebat pe acesta cum răspunde la replica „Guvernează, Sorine”, rostită de fostul premier Ilie Bolojan în cadrul unei emisiuni moderate de Dragoș Pătraru.

Cu această ocazie, Gâdea a făcut o remarcă la adresa realizatorului „Starea Nației”: „Nu vreau să-l jignesc, săracu’”.

Dragoș Pătraru îi răspunde lui Mihai Gâdea: „Un adevărat domn”

Replica nu a întârziat. Dragoș Pătraru a publicat pe rețelele sociale un material video în care a comentat intervenția lui Mihai Gâdea și l-a ironizat pe realizatorul Antena 3.

„Un adevărat domn, așa cum ne-a obișnuit domnul Gâdea. Nu se coboară la nivelul unui maimuțoi care… Cum a zis? «Nu vreau să-l jignesc, săracu’… Nici să fie jignit de mine nu merită»”, a spus Pătraru.

Jurnalistul a continuat în același ton și a făcut referire la felul în care unii realizatori își exercită meseria și la întrebările pe care ar trebui să și le pună la finalul unei zile de lucru.

„Acum, fiecare își face meseria cum crede și sigur că are nevoie de o poveste pe care să și-o spună în fiecare seară, când e greu. Când pui capul pe pernă și vin întrebările alea grele, nasoale: Mă, sunt eu un om bun? Am făcut lucruri bune astăzi? Am încercat să fiu mai bun? Am mințit, oare? Nu știu, l-am pupuat astăzi în fund pe președintele PSD, punându-mi și un trandafir în piept? Aș fi putut oare să fac o treabă mai bună? De astea… Știți… Nu? Sau unii nu?”, a continuat realizatorul „Starea Nației”.

La finalul materialului video, Pătraru a revenit ironic la subiectul discuției dintre Gâdea și Sorin Grindeanu: „Eeee. Ce-a zis Gindeanu? Că asta ne interesează…”.