Prima pagină » Film » Johnny Depp este din nou numărul 1: „Ebenezer”, primul succes de box office al actorului din ultimii opt ani

Johnny Depp este din nou numărul 1: „Ebenezer”, primul succes de box office al actorului din ultimii opt ani

Johnny Depp este din nou numărul 1: „Ebenezer”, primul succes de box office al actorului din ultimii opt ani
Galerie Foto 27
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Johnny Depp revine spectaculos în fruntea box office-ului, cu primul film de mare succes din ultimii opt ani, „Ebenezer”.

Actorul Johnny Depp pare să-și fi revenit după scandalul cu fosta soție Amber Heard, scrie Independent.co.uk.

La șase ani după ce i s-a cerut să părăsească franciza „Fantastic Beasts” și la trei ani de când Depp a spus că „nu mai are nevoie de Hollywood”, actorul revine cu rolul din „Ebenezer”, un film Paramount situat acum pe primul loc în box office, cu vânzări de bilete de 19 milioane de dolari la lansare (SUA + Canada).

Estimările studioului au fost făcute duminică, vizând un număr de 3.535 de cinematografe în care a fost proiectat „Ebenezer”.

Chiar dacă este departe de „Pirații din Caraibe”, care aduna, pe vremuri, 100 milioane de dolari sau chiar „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, cu încasări la lansare de 62 milioane de dolari în 2018, „Ebenezer” marchează renașterea lui Johnny Depp.

Producția filmului a costat 38 milioane de dolari. La nivel internațional, „Ebenezer” a adunat 23 milioane de dolari în 63 de țări, succes ce se adaugă la debutul global de 42 milioane de dolari.

Dincolo de sfera francizelor, Depp a înregistrat la box office, în trecut, 20 milioane de dolari cu filme precum „Black Mass” și „Public Enemies”.

Audiența filmului „Ebenezer” este formată din 52% femei și 81% cu vârste peste 25 de ani, potrivit exit poll-urilor PostTrak.

65% dintre cei care au cumpărat bilet la filmul cu Depp îl recomandă „categoric” prietenilor.

47% au fost copii (12 ani și sub această vârstă), aceștia transmițându-le prietenilor că „trebuie să vadă neapărat ”Ebenezer””.

Povestea, inspirată de Charles Dickens, are ratingul PG-13 și este regizată de Ti West, cunoscut în special pentru seria horror „X”. Criticii nu au fost la fel de entuziasmați de film precum publicul; în prezent, acesta are un scor de 52% pe Rotten Tomatoes. Din distribuție mai fac parte Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin și Daisy Ridley.

Rămâne de văzut dacă „Ebenezer” va reprezenta, într-adevăr, revenirea spectaculoasă a lui Johnny Depp în grațiile Hollywood-ului.

51% dintre cei care au mers la film au spus că motivul a fost Johnny Depp, nu povestea în sine.

Următorul film al lui Depp, thriller-ul „Day Drinker”, va fi lansat în martie 2027, sub egida Lionsgate.

Top 10 filme după încasările pe piața internă

Întrucât cifrele finale pentru piața internă au fost publicate luni, această listă ia în calcul vânzările estimate de bilete din perioada vineri-duminică în cinematografele din SUA și Canada, conform Rentrak:

1. „Ebenezer” – 19 milioane de dolari
2. „The Cat in the Hat” – 11,4 milioane de dolari
3. „Godzilla Minus Zero” – 8,3 milioane de dolari
4. „Ramayana: Rise of a Legend” – 5,5 milioane de dolari
5. „You Can See Everything” – 5,5 milioane de dolari
6. „Ghost Soldier” – 5,2 milioane de dolari
7. „How to Rob a Bank” – 5,2 milioane de dolari
8. „Wild Horse Nine” – 4,6 milioane de dolari

Sursa foto: Captură YouTube / Paramount Pictures

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Adevarul
Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani”
Mediafax
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
Click
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Cancan.ro
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Ce se întâmplă doctore
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Tulburările de somn sunt legate de modificări structurale ale creierului, au descoperit cercetătorii
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
REACȚIEReacția antreprenoarei și vedetei PRO TV Cristina Bâtlan, după ce Gândul a dezvăluit că Bolojan a luat-o cu SPP-ul să o ducă la nunta fiicei fostului premier
20:59
Reacția antreprenoarei și vedetei PRO TV Cristina Bâtlan, după ce Gândul a dezvăluit că Bolojan a luat-o cu SPP-ul să o ducă la nunta fiicei fostului premier
FLASH NEWSBăsescu îl critică pe Nicușor Dan după conflictul cu Vanghele, dar îl atacă și pe jurnalist: „Vii la Cotroceni cu blugi jerpeliți, cu tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”
20:53
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după conflictul cu Vanghele, dar îl atacă și pe jurnalist: „Vii la Cotroceni cu blugi jerpeliți, cu tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”
VIDEOMomentul în care marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului lovit de dronă, în Marea Neagră. Este una dintre cele 3 nave comerciale afectate în zona de ancoraj de la Sulina
20:47
Momentul în care marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului lovit de dronă, în Marea Neagră. Este una dintre cele 3 nave comerciale afectate în zona de ancoraj de la Sulina
NEWS ALERTEuroparlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
20:12
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
SCANDALOSTrei candidați la rezidențiat din Timișoara reținuți după ce au fost prinși cu dispozitive de comunicare în timpul examenului
19:59
Trei candidați la rezidențiat din Timișoara reținuți după ce au fost prinși cu dispozitive de comunicare în timpul examenului
SCANDALSchimb de replici acide între Mihai Gâdea și Dragoș Pătraru: „Nu vreau să-l jignesc, săracu’” / „Un adevărat domn”. De la ce au pornit contrele dintre cei doi jurnaliști
19:58
Schimb de replici acide între Mihai Gâdea și Dragoș Pătraru: „Nu vreau să-l jignesc, săracu’” / „Un adevărat domn”. De la ce au pornit contrele dintre cei doi jurnaliști

Cele mai noi

Trimite acest link pe