Johnny Depp revine spectaculos în fruntea box office-ului, cu primul film de mare succes din ultimii opt ani, „Ebenezer”.

Actorul Johnny Depp pare să-și fi revenit după scandalul cu fosta soție Amber Heard, scrie Independent.co.uk.

La șase ani după ce i s-a cerut să părăsească franciza „Fantastic Beasts” și la trei ani de când Depp a spus că „nu mai are nevoie de Hollywood”, actorul revine cu rolul din „Ebenezer”, un film Paramount situat acum pe primul loc în box office, cu vânzări de bilete de 19 milioane de dolari la lansare (SUA + Canada).

Estimările studioului au fost făcute duminică, vizând un număr de 3.535 de cinematografe în care a fost proiectat „Ebenezer”.

Chiar dacă este departe de „Pirații din Caraibe”, care aduna, pe vremuri, 100 milioane de dolari sau chiar „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, cu încasări la lansare de 62 milioane de dolari în 2018, „Ebenezer” marchează renașterea lui Johnny Depp.

Producția filmului a costat 38 milioane de dolari. La nivel internațional, „Ebenezer” a adunat 23 milioane de dolari în 63 de țări, succes ce se adaugă la debutul global de 42 milioane de dolari.

Dincolo de sfera francizelor, Depp a înregistrat la box office, în trecut, 20 milioane de dolari cu filme precum „Black Mass” și „Public Enemies”.

Audiența filmului „Ebenezer” este formată din 52% femei și 81% cu vârste peste 25 de ani, potrivit exit poll-urilor PostTrak.

65% dintre cei care au cumpărat bilet la filmul cu Depp îl recomandă „categoric” prietenilor.

47% au fost copii (12 ani și sub această vârstă), aceștia transmițându-le prietenilor că „trebuie să vadă neapărat ”Ebenezer””.

Povestea, inspirată de Charles Dickens, are ratingul PG-13 și este regizată de Ti West, cunoscut în special pentru seria horror „X”. Criticii nu au fost la fel de entuziasmați de film precum publicul; în prezent, acesta are un scor de 52% pe Rotten Tomatoes. Din distribuție mai fac parte Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin și Daisy Ridley.

Rămâne de văzut dacă „Ebenezer” va reprezenta, într-adevăr, revenirea spectaculoasă a lui Johnny Depp în grațiile Hollywood-ului.

51% dintre cei care au mers la film au spus că motivul a fost Johnny Depp, nu povestea în sine.

Următorul film al lui Depp, thriller-ul „Day Drinker”, va fi lansat în martie 2027, sub egida Lionsgate.

Top 10 filme după încasările pe piața internă

Întrucât cifrele finale pentru piața internă au fost publicate luni, această listă ia în calcul vânzările estimate de bilete din perioada vineri-duminică în cinematografele din SUA și Canada, conform Rentrak:

1. „Ebenezer” – 19 milioane de dolari

2. „The Cat in the Hat” – 11,4 milioane de dolari

3. „Godzilla Minus Zero” – 8,3 milioane de dolari

4. „Ramayana: Rise of a Legend” – 5,5 milioane de dolari

5. „You Can See Everything” – 5,5 milioane de dolari

6. „Ghost Soldier” – 5,2 milioane de dolari

7. „How to Rob a Bank” – 5,2 milioane de dolari

8. „Wild Horse Nine” – 4,6 milioane de dolari

Sursa foto: Captură YouTube / Paramount Pictures