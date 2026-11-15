Copil rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Băiatul din Giurgiu a rămas fără două degete

Un copil în vârstă de 9 ani din localitatea Cosoba, județul Giurgiu, a fost rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână, în timp ce se juca împreună cu alți copii. În urma exploziei, minorul a rămas fără două degete de la mâna stângă și a suferit răni la nivelul feței, fiind transportat de urgență la un spital din București.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, incidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că mai mulți copii se jucau cu articole pirotehnice pe o stradă din localitatea Cosoba, iar la un moment dat băiatul de 9 ani a ridicat de jos o petardă neexplodată pentru a o reaprinde, moment în care aceasta a explodat în mâna lui.

„La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, din localitatea Cosoba, județul Giurgiu, cu privire la faptul că un copil s-ar fi rănit la mână cu o petardă”, a transmis IPJ Giurgiu.

Băiatul a pierdut două degete și a suferit răni la nivelul feței

Explozia i-a provocat copilului leziuni severe la nivelul mâinii stângi, fiind necesară amputarea a două degete, precum și traumatisme la nivelul feței.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD Giurgiu, care i-a acordat primul ajutor minorului și l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Dosar penal deschis de polițiștii din Giurgiu

Din primele date ale anchetei reiese că articolele pirotehnice folosite de copii ar fi fost cumpărate din zona târgului de legume din localitate, de la o persoană pe care minorii nu o cunoșteau. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul și proveniența materialelor pirotehnice.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice. Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii întregii stări de fapt”,au mai precizat reprezentanții IPJ Giurgiu.