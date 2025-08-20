Contabila care a delapidat peste 2 MILIOANE de lei din mai multe școli din Timiș, condamnată la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare

Contabila școlilor gimnaziale Balinț, Belinț, Coșteiu, Găvojdia, Ghizela și Școala Primară Secaș, județul Timiș, şi-a recunoscut vinovăţia şi va fi condamnată la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare după ce şi-a virat în conturi de peste 600 de ori diferite sume de bani. Pentru recuperarea prejudiciului, femeia are popriri pe conturi şi sechestru pe bunuri.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat că a sesizat Tribunalul Timiş cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (616 acte materiale), fals intelectual, (130 acte materiale) și uz de fals (130 acte materiale).

„Inculpata, în calitate de funcţionar public-administrator financiar (contabil) în cadrul Şcolilor Gimnaziale Balinţ, Belinţ, Coşteiu, Găvojdia, Ghizela şi Şcoala Primară Secaş, în perioada martie 2019 – februarie 2024, având atribuţii de organizare şi gestionare a patrimoniului unităţilor de învăţământ, precum şi de consemnare şi de înregistrare în evidenţa contabilă a documentelor justificative, prin falsificarea mai multor documente justificative, şi-a virat din conturile colectoare şi din conturile de trezorerie ale unităţilor de învăţământ, în conturile personale, în plus faţă de drepturile salariale cuvenite, suma de 413.407 lei, a ridicat numerar din trezorerie, fără a avea la baza documente justificative legale semnate de către beneficiari, suma de 1.446.392 lei şi a efectuat plăţi ilegale, reprezentând drepturi de natură salarială, unor directori ai unităţilor de învăţământ/ unor cadre didactice/angajaţi ai unităţii de învăţământ/unei persoane care nu figurează în aplicaţia EduSal ca angajată a vreunei unităţi de învăţământ, în valoare totală de 238.533 lei, sume de bani aferente unui număr de 616 tranzacţii constând în transferuri bancare, ridicări de numerar din trezorerie precum şi efectuarea de plăţi ilegale”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit sursei citate, în perioada martie 2019 – februarie 2024, contabila a întocmit şi a folosit 130 de documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinaţie declarată „salariile”, „diferenţe salariale prin sentinţe judecătoreşti”, „dobânzi”, „burse sociale” şi „burse de merit”, după care şi-a însuşit sumele de bani aferente.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, ulterior falsificării, ea a depus 130 de documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinaţie declarată „salariile”, „diferenţe salariale prin sentinţe judecătoreşti”, „dobânzi”, „burse sociale” şi „burse de merit”, pentru justificarea ieşirii din gestiune a sumelor de bani remise către aceasta, după care şi-a însuşit sumele de bani aferente.

„Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, sub rezerva confirmării acestuia de către instanța de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa 2 ani 8 luni și 20 de zile închisoare, cu suspendare sub supraveghere (termenul de supraveghere fiind de 4 ani). Pe durata termenului de supraveghere aceasta va trebui să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 Cod penal. Totodată, inculpata a fost obligată să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 de zile. Inculpatei i s-a interzis dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, cât și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 5 ani”, a mai arătat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

În cauză a fost menținută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produse și pentru garantarea plății cheltuielilor judiciare cauzate prin săvârşirii infracțiunilor reținute în sarcina sa, dar și măsura popririi asupra sumelor de bani deținute de inculpată în conturile și depozitele bancare deschise pe numele acesteia și măsura popririi asupra sumelor de bani datorate de terți și a unei treimi (1/3) din veniturile acesteia.

În prezența avocatului, inculpata a declarat că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa și acceptă încadrările juridice date faptelor.

Foto: envato

