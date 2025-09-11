Prima pagină » Actualitate » Continuă haosul la Școala Hamburg, cea mai mare din România. Elevii au fost mutați în containere, iar părinții se revoltă

11 sept. 2025, 13:38, Actualitate
La Școala Hamburg, din Sectorul 3, cea mai mare unitate de învățământ din România, tensiunile dintre părinți și conducere cresc de la o zi la alta. Decizia conducerii de a muta elevii din clasa a III-a în containere amplasate în parcarea unui bloc din apropiere a fost scânteia care a aprins conflictul.

Părinții acuză lipsa de transparență și spun că au fost puși în fața faptului împlinit.

„Nu toată lumea își permite Before School”

Inițial, se pare că fusese stabilit un program în două schimburi: clasele primare vor învăța dimineața, gimnaziul după-amiaza. Însă, cu doar câteva zile înainte de începerea școlii, părinții au fost anunțați de conducerea școlii că elevii din clasa a III-a vor merge la ore între 11:20 și 14:40.

„Este, practic, un al treilea schimb, dar au încercat să-l prezinte drept un program intermediar. Cum să ne organizăm când copiii intră la ore în miezul zilei? Cine poate să plece de la muncă pentru asta?”, a reacționat Elena Băloiu, președinta comitetului de părinți, într-un reportaj publicat de Libertatea.

Soluția furnizată de conducerea școlii: părinții să-și înscrie copiii la programe de tip „Before School” sau „Școala după Școală”. „Nu toată lumea are resurse pentru asta. Au fost familii puse să ia decizii în grabă, la trei zile după ce au primit anunțul. Alții plătiseră deja avans la after-school și acum sunt obligați să-și refacă planurile”, a contracarat „șefa” părinților.

Nemulțumirile nu se opresc aici. Cei mici au fost mutați în clase improvizate – niște containere noi, dotate cu tablă interactivă și aer condiționat, dar așezate în parcarea unui bloc din apropiere. În prima zi de școală, containerele nu au avut curent electric. În plus, părinții insistă că nu sunt luate suficiente măsuri de siguranță.

„Containerele sunt puse pe dale, nu pe o fundație solidă. În caz de cutremur sau vibrații puternice, există riscul să se deplaseze. În plus, sunt la stradă, iar oricine poate trece pe lângă geamuri și privi în clasă. Cum putem vorbi despre siguranță în asemenea condiții?”, se plânge o mamă.

Și locatarii blocurilor din zonă se plâng de situația care a apărut: „Am plătit la primărie pentru aceste locuri, iar acum nu mai avem unde să parcăm. Toată lumea se înghesuie pe străduțe laterale, unde abia se mai circulă”.

Problemele de la Școala Hamburg sunt mai vechi. Cea mai mare unitate de învățământ din țară atrage elevi nu doar din Capitală, ci și din județele limitrofe. „Dacă te uiți la numerele de înmatriculare ale părinților, vezi Ilfov, Ialomița… mașini de la Corbeanca. E o nebunie dimineața și la prânz, traficul este complet blocat”, spune un locatar de la blocurile din apropiere.

Chiar dacă părinții spun că vor continua să ceară revenirea la programul inițial și mutarea copiilor în spații sigure, conducerea școlii insistă că improvizațiile au fost inevitabile, din cauza lipsei de spațiu.

