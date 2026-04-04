Controale ANPC înainte de Paște: mii de sancțiuni și nereguli descoperite la comercianți

ANPC a desfășurat, în perioada 30.03 – 03.04.2026, controale la peste 1.700 de operatori economici și a intensificat monitorizarea online, aplicând sancțiuni și măsuri pentru neregulile constatate, inclusiv în cazul comercializării de produse alimentare în spații neautorizate, conform comunicatului emis.

Controale ANPC înainte de Paște

Au fost identificate practici de comercializare a cărnii de miel în spații neautorizate, situații față de care ANPC a intervenit prompt, dispunând măsurile legale necesare pentru protejarea sănătății consumatorilor.

În urma controalelor, comisarii ANPC au identificat situații de comercializare a cărnii de miel în spații neautorizate. Autoritatea a intervenit imediat, dispunând măsurile legale necesare pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Mii de sancțiuni aplicate

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

2.384 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 6,3 milioane de lei

796 de avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici

Principalele nereguli identificate

Printre abaterile constatate se numără:

prestarea serviciilor în spații neautorizate

produse de origine animală preparate termic, cu penaj rezidual

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat

produse de origine animală (ouă) sparte sau fisurate, prezentând impurități aderente

produse ambalate cu acumulări excesive de gheață

utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică

utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități și reziduuri alimentare

produse de origine vegetală depreciate calitativ, aflate în curs de germinare

produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată

ANPC a anunțat că va continua verificările și monitorizarea pentru a asigura respectarea normelor și protejarea consumatorilor.