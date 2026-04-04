Controale ANPC înainte de Paște: mii de sancțiuni și nereguli descoperite la comercianți

ANPC a desfășurat, în perioada 30.03 – 03.04.2026, controale la peste 1.700 de operatori economici și a intensificat monitorizarea online, aplicând sancțiuni și măsuri pentru neregulile constatate, inclusiv în cazul comercializării de produse alimentare în spații neautorizate, conform comunicatului emis.
Controale ANPC înainte de Paște
În urma controalelor, comisarii ANPC au identificat situații de comercializare a cărnii de miel în spații neautorizate. Autoritatea a intervenit imediat, dispunând măsurile legale necesare pentru protejarea sănătății consumatorilor.
Mii de sancțiuni aplicate
În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 2.384 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 6,3 milioane de lei
- 796 de avertismente
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici
Principalele nereguli identificate
Printre abaterile constatate se numără:
- prestarea serviciilor în spații neautorizate
- produse de origine animală preparate termic, cu penaj rezidual
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat
- produse de origine animală (ouă) sparte sau fisurate, prezentând impurități aderente
- produse ambalate cu acumulări excesive de gheață
- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități și reziduuri alimentare
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, aflate în curs de germinare
- produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată
ANPC a anunțat că va continua verificările și monitorizarea pentru a asigura respectarea normelor și protejarea consumatorilor.