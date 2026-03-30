Cum îți poți restructura datoriile dacă îți pierzi locul de muncă. ANPC, precizări despre insolvența personală

Românii care ajung în dificultate financiară, inclusiv după pierderea locului de muncă, au la dispoziție un mecanism legal de protecție: insolvența personală. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) explică pașii concreți, condițiile și beneficiile procedurii reglementate de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, care poate duce inclusiv la ștergerea parțială sau totală a datoriilor.

Insolvența personală, plasă de siguranță pentru cei cu datorii

ANPC, prin Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice, oferă sprijin consumatorilor care nu mai pot face față ratelor sau altor obligații financiare. Procedura este gândită ca un instrument de redresare, nu de sancționare.

Condiții preliminare pentru depunerea cererii de insolvență

Pentru deschiderea procedurii de insolvență, debitorii persoane fizice, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

notificarea prealabilă a creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii;

prezentarea dovezilor privind veniturile sau lipsa acestora, precum și a situației profesionale;

anexarea documentelor care atestă veniturile realizate în ultimii 3 ani și estimările pentru următorii 3 ani;

depunerea documentelor fiscale, a cazierului judiciar și fiscal, precum și a raportului de la Biroul de Credit;

prezentarea unei propuneri de plan de rambursare (acolo unde este cazul);

în anumite situații, anexarea extrasului din Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Legea nr. 151/2015 reglementează trei tipuri de proceduri de insolvență

Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor

Se adresează debitorilor ale căror datorii sunt egale sau depășesc 15 salarii minime brute pe economie (60.750 lei). Aceasta presupune achitarea a cel puțin jumătate din datorii, pe o perioadă de maximum 60 de luni, în baza unui plan aprobat de creditori.

Printre beneficii se numără suspendarea executărilor silite și a dobânzilor, precum și posibilitatea ștergerii parțiale a datoriilor la finalul procedurii.

Procedura simplificată de insolvență

Este destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate de muncă redusă, ale căror datorii nu depășesc 10 salarii minime brute (40.500 lei) și care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile. După o perioadă de supraveghere de 3 ani, debitorii pot beneficia de ștergerea integrală a datoriilor.

Procedura judiciară prin lichidare de active

Se aplică debitorilor cu datorii de peste 60.750 lei, care nu pot acoperi cel puțin jumătate din acestea în 5 ani. Aceasta presupune valorificarea bunurilor urmăribile și, ulterior, efectuarea de plăți lunare către creditori pe o perioadă care poate varia între 1 și 5 ani, urmând ca restul datoriilor să fie șterse la finalul procedurii.

În sprijinul garantării dreptului debitorilor care intră în procedura de insolvență de a beneficia de un nivel de trai rezonabil atât pentru ei înșiși cât și pentru familiile lor, Comisia de Insolvență la Nivel Central a emis criteriile generale pentru stabilirea unui nivel de trai rezonabil incluzând valoarea coșului minim lunar de consum pentru o familie standard formată din 2 adulți și 2 copii. Valoarea coșului minim lunar de consum a fost actualizată cu rata inflației în ședința din 23 martie 2026.

Demersuri pentru îmbunătățirea condițiilor de aplicare și desfășurare a procedurilor de insolvență

Pentru îmbunătățirea condițiilor de aplicare și desfășurare a procedurilor de insolvență Comisia de Insolvență la Nivel Central, a inițiat demersuri pentru modificarea cadrului legislativ, vizând:

Introducerea în categoria bunurilor neurmăribile a locuinței familiei , cu excepția situațiilor în care aceasta nu depășește standardele minime prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, care a fost achiziționată prin programul „Prima Casă” sau a fost grevată de ipotecă în favoarea creditorului.

, cu excepția situațiilor în care aceasta nu depășește standardele minime prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, care a fost achiziționată prin programul „Prima Casă” sau a fost grevată de ipotecă în favoarea creditorului. Redefinirea valorii-prag, respectiv stabilirea acesteia la nivelul a 10 salarii minime brute pe economie , reprezentând cuantumul minim al datoriilor necesar pentru deschiderea procedurii de insolvență, fie pe bază de plan de rambursare, fie prin lichidare de active, față de 15 salarii, valoarea reglementată în momentul de față, ceea ce facilitează accesarea procedurilor de insolvență de către un număr mai mare de consumatori.

, reprezentând cuantumul minim al datoriilor necesar pentru deschiderea procedurii de insolvență, fie pe bază de plan de rambursare, fie prin lichidare de active, față de 15 salarii, valoarea reglementată în momentul de față, ceea ce facilitează accesarea procedurilor de insolvență de către un număr mai mare de consumatori. Instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de creditare a persoanelor fizice de a informa consumatorii-debitori cu privire la posibilitatea de a beneficia de prevederile Legii nr. 151/2015, precum și de a contacta Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC pentru consiliere și sprijin;

