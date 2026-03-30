Cum îți poți restructura datoriile dacă îți pierzi locul de muncă. ANPC, precizări despre insolvența personală

Românii care ajung în dificultate financiară, inclusiv după pierderea locului de muncă, au la dispoziție un mecanism legal de protecție: insolvența personală. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) explică pașii concreți, condițiile și beneficiile procedurii reglementate de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, care poate duce inclusiv la ștergerea parțială sau totală a datoriilor.
ANPC, prin Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice, oferă sprijin consumatorilor care nu mai pot face față ratelor sau altor obligații financiare. Procedura este gândită ca un instrument de redresare, nu de sancționare.
Pentru deschiderea procedurii de insolvență, debitorii persoane fizice, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Se adresează debitorilor ale căror datorii sunt egale sau depășesc 15 salarii minime brute pe economie (60.750 lei). Aceasta presupune achitarea a cel puțin jumătate din datorii, pe o perioadă de maximum 60 de luni, în baza unui plan aprobat de creditori.
Printre beneficii se numără suspendarea executărilor silite și a dobânzilor, precum și posibilitatea ștergerii parțiale a datoriilor la finalul procedurii.
Este destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate de muncă redusă, ale căror datorii nu depășesc 10 salarii minime brute (40.500 lei) și care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile. După o perioadă de supraveghere de 3 ani, debitorii pot beneficia de ștergerea integrală a datoriilor.
Se aplică debitorilor cu datorii de peste 60.750 lei, care nu pot acoperi cel puțin jumătate din acestea în 5 ani. Aceasta presupune valorificarea bunurilor urmăribile și, ulterior, efectuarea de plăți lunare către creditori pe o perioadă care poate varia între 1 și 5 ani, urmând ca restul datoriilor să fie șterse la finalul procedurii.
În sprijinul garantării dreptului debitorilor care intră în procedura de insolvență de a beneficia de un nivel de trai rezonabil atât pentru ei înșiși cât și pentru familiile lor, Comisia de Insolvență la Nivel Central a emis criteriile generale pentru stabilirea unui nivel de trai rezonabil incluzând valoarea coșului minim lunar de consum pentru o familie standard formată din 2 adulți și 2 copii. Valoarea coșului minim lunar de consum a fost actualizată cu rata inflației în ședința din 23 martie 2026.
Pentru îmbunătățirea condițiilor de aplicare și desfășurare a procedurilor de insolvență Comisia de Insolvență la Nivel Central, a inițiat demersuri pentru modificarea cadrului legislativ, vizând:
Mai multe informații găsiți pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, www.anpc.ro, secțiunea DIRECȚII ANPC-INSOLVENȚĂ PF.