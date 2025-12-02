Controale la frontieră. Se verifică la sânge coletele trimise românilor din DIASPORA

Controale la sânge efectuate de polițiștii de frontieră din Satu Mare, care au verificat minuțios toate pachetele și transporturile destinate românilor din diaspora. Nimic nu a trecut granița cu Ungaria fără ca vameșii să cerceteze în amănunt.

Potrivit jurnalemigrant.com, inclusiv coletele care aveau cârnați sau palincă au fost verificate.

Operațiune în cooperare cu vameșii maghiari

O acțiune de acest fel a avut loc vineri, 28 noiembrie, în zona de frontieră a județului Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră. Verificările au fost efectuate în cooperare strânsă cu vameșii maghiari, dar și cu alte structuri de ordine și siguranță publică din județ.

Scopul urmărit a fost verificarea respectării legislației în ceea ce privește traficul transfrontalier, prevenirea și combaterea migrației ilegale, a infracționalității transfrontaliere, a evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, precum și menținerea unui climat de siguranță și ordine publică în zona de graniță.

Astfel, echipajele mixte au acționat pe principalele rute care duc spre frontiera cu Ungaria: comunicațiile Satu Mare-Petea și Carei-Urziceni, inclusiv drumurile care ajung în fostele puncte de trecere a frontierei și în zonele fostelor puncte temporare.

La controale au participat polițiști de frontieră sătmăreni și omologii lor maghiari, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, precum și echipe vamale din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.

Una dintre acțiuni a fost organizată direct în cooperare cu polițiștii din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg, din Ungaria.

Controalele au vizat persoanele și mijloacele de transport care tranzitau frontiera de stat, fiind verificate fluxurile de intrare și ieșire din țară. Echipele de control au verificat 870 de persoane și peste 420 de mijloace de transport. Abaterile de la legislația în vigoare au fost sancționate prin trei avertismente și două amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la aproximativ 2.600 de lei.

Ce s-a găsit într-un microbuz

Într-un caz, polițiștii din Carei au oprit în trafic un microbuz înmatriculat în România, condus de un bărbat din Satu Mare. Pe lângă pasagerii pe care urma să îi ducă în Germania, în vehicul se aflau și mai multe pachete. La verificarea conținutului s-au descoperit mai multe articole din piele.

Șoferul microbuzului le-a declarat autorităților că bunurile urmau să fie transportate la sediul unei societăți comerciale din Germania, dar el nu a putut prezenta niciun document justificativ pentru marfa transportată. În lipsa documentelor și a dovezii că sunt respectate prevederile legale, inspectorii vamali i-au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 2.000 de lei.

Potrivit Poliției de Frontieră Satu Mare, astfel de acțiuni vor continua, pentru a combate fenomenul infracțional transfrontalier și pentru a se asigura că toți participanții la traficul internațional respectă legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește pachetele și coletele trimise către românii din diaspora.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Circulație LEJERĂ la frontieră de la aderarea României la Spațiul Schengen. Însă, polițiștii de frontieră încă pot efectua controale aleatorii

Controale de 6 luni la FRONTIERA româno-bulgară. Măsură provizorie în contextul aderării la Schengen