Moment scandalos la Slatina. Ziua Naţională a fost sărbătorită cu coroane pe care scrie: „La mulţi ani, România!”. În Argeş, Ziua Naţională s-a sărbătorit cu colivă

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 15:01, Actualitate
Un moment scandalos a avut loc de Ziua Naţională, la Slatina. Membrii Partidului Comunist Român au depus coroane de flori la Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza; coroane pe care au scris: „La mulţi ani!”Primarul Mario De Mezzo a semnalat faptul că prefectul de Olt nu a avut nicio reacţie. 

Unele autorităţi locale din ţară n-au înţeles prea bine care-i treaba cu Ziua Naţională şi au sărbătorit aşa cum au considerat fiecare că ar trebui. Unii au făcut chiar colivă şi au depus coroane.

La Slatina, nostalgicii comunismului, care încă mai ţin în viaţă Partidul Comunist Român, au depus coroane de flori  pe care au scris: „La mulţi ani, România!”

Primarul oraşului, Mario De Mezzo, a fost scandalizat de lipsa de reacţie a prefectului de Olt, Cosmin Floreanu, în faţa unui astfel de episod sfidător la „adresa istoriei, a victimelor comunismului și a valorilor României moderne” şi a postat fotografiile pe facebook.

„1 Decembrie este ziua în care cinstim sacrificiul celor care au făcut România posibilă, ziua în care onorăm eroii, nu călăii.

Un act de sfidare cruntă la adresa istoriei, a victimelor comunismului și a valorilor României moderne.

Comunismul a însemnat crime, teroare, foamete, închisori politice și distrugerea elitei românești.

Cine legitimează aceste simboluri la 1 Decembrie nu are ce căuta într-o funcție de demnitate publică”, a scris primarul De Mezzo, pe facebook.

La vecinii din Argeş, s-au făcut colive şi slujbe de comemorare, nu de Te Deum

La vecinii din Argeş, primarul din Ştefăneşti, Nicolae Velcea, n-a aflat nici anul acesta că, pe 1 Decembrie, românii sărbătoresc  nu comemorează. Prin urmare, a făcut ce a ştiut el mai bine, alături de tot aparatul administrativ, şi a organizat o slujbă de pomenire, în toată regula, cu colivă, preoţi, slujbă şi coroane de flori.

În mod normal, în astfel de momente, reprezentanţii Bisericii oficiază slujbe de Te Deum, adică un act de laudă adus lui Dumnezeu, a cărui primă frază este „Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm” şi este cântat în momente de celebrare și mulțumire,

La fel au stat lucrurile şi la Piteşti, acolo unde oficialităţile au făcut o altă colivă, o altă slujbă de pomenire şi au depus coroane de flori la monumentul din Cimitirul Eroilor.

